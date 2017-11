Halloween y colonialismo interno

El viceministro de descolonización manifestó públicamente que la fiesta de Halloween es un rito satánico y que parte de los esfuerzos oficialistas por descolonizar la sociedad boliviana pasan por erradicar este tipo de festejos foráneos. El viceministro no debe conocer el sentido de la cultura universal y le debe resultar muy difícil imaginar un mundo diverso. Tampoco debe saber que los grandes imperios de la antigüedad y las grandes potencias de la modernidad deben su esplendor a la virtud de aceptar una densa gama de culturas, creencias y ritos venidos de afuera. Convivir con esos impulsos los hizo inmortales.

Para el viceministro, el que un ciudadano boliviano encuentre agradable adoptar una tradición que no se inscribe en el ideario originario en que se basa el régimen termina siendo inefablemente un comportamiento colonial, una imposición ajena a la cultura de los que la realizan, empero, este tipo de imposiciones no se diferencia en nada si lo comparamos con en el fallido intento de imponer a una inmensa cantidad de bolivianos ritos originarios recientemente actualizados en los que esa ciudadanía no cree. La única diferencia conceptual es que Halloween puede juzgarse como “colonialismo eurocéntrico” y cualquier otro de origen local como “colonialismo interno”.

A quienes nos agrada festejar Halloween o cualquier otra festividad que no sea propiamente originaria nos respalda la certeza de que vivimos un mundo moderno dominado por la transferencia y circulación de las culturas, y todos tenemos la capacidad suficiente para apropiarnos de aquellos que nos nutren y desechar los que nos agreden, perjudican o simplemente no nos agradan, si a él no lo convencen estas dinámicas de la sociedad moderna, debiera al menos respetar nuestras preferencias; en eso radica la pluriculturalidad. Finalmente, en tanto sus criterios (como alta autoridad gubernamental) expresan lo que el Estado piensa sobre el particular, resulta oportuno hacerle notar que juicios como los que vertió lo transforman en un agente del colonialismo interno y una negación del sentido de la pluralidad cultural de la quetanto nos hablan.