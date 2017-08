Frena las creencias limitantes

“Quién soy” es una de las preguntas más importantes de nuestras vidas. Cuando a Buda le preguntaron “¿quién eres?”, él negó que fuera un Dios o un hombre; pero, según diversas traducciones, su respuesta fue: “Soy el despertar”, “soy un ser despierto” o “soy un ser consciente”. Cualquiera de estas interpretaciones nos sirve para explicar lo que quería decir Buda. Despertar es salir de un estado donde muchos vivimos. Estar despiertos a un nivel de conciencia es entender que tenemos capacidades y posibilidades infinitas. Lo que pasa es que nuestras propias creencias nos limitan. Como explico en el libro Despierta con Cala, este proceso no tiene nada que ver con levantarse por las mañanas.

Además, nuestra vida se resume cada vez más en una caja. Vivimos en una caja, que es nuestra casa. Trabajamos en otra, que es nuestra oficina. Y así podemos seguir enumerando: los edificios, las manzanas, los teléfonos, los autos. Estamos constantemente limitados a unas fronteras imaginarias o reales. Nuestra mente se ha acostumbrado a pensar dentro de esas fronteras y nos asusta ir a lo desconocido.

Cuántas veces has pensado: “No puedo perseguir mis sueños porque puedo fallar”. Todos tememos a ese posible error, pero no podemos quedar pendiendo de un hilo. En primer lugar, si diseñamos las estrategias adecuadas y planificamos las medidas necesarias, el ensayo tiene mayor posibilidad de éxito. En segundo lugar, incluso si falláramos, aprenderíamos a no repetir los errores.

Para desterrar las creencias limitantes y romper con el miedo al fracaso, te propongo: Sé flexible: lo que piensas que es seguro, posiblemente será más negociable. Prueba alternativas: sin empujar el límite es imposible pasar más allá de tus creencias limitantes. Descubre si estas tienen implicaciones positivas o negativas en tu vida. Suprime tus prejuicios: no te dejes llevar por ideas preconcebidas.

Para romper con estos límites, lo principal es el autoconocimiento y entender nuestras necesidades, deseos, fallos, hábitos y todo lo que nos define.