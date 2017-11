Evolución agrícola, ¿sí o no?

Uno de los debates más activos y actuales en el mundo de la agricultura es el de la utilización de organismos genéticamente modificados en la producción de alimentos. Nadie discute su uso en medicina (toda la insulina, enzimas, hormonas y la mayoría de las vacunas son transgénicas), en la industria textil más del 70% del algodón utilizado en el mundo es transgénico.

A lo largo de la historia de la humanidad, los grandes avances científicos siempre se han encontrado en el camino con personas intransigentes que se han opuesto a la evolución y al cambio. El ejemplo más relevante en el mundo agroalimentario es el de Louis Pasteur, el padre de la Microbiología alimentaria y médica, uno de los científicos que más ha aportado a la humanidad. En su descubrimiento de los microorganismos que realizan los procesos de fermentación, y en el de los que provocan enfermedades hoy superadas, como la rabia, el carbunco o la fiebre puerperal, Pasteur tuvo que enfrentarse a los generacionistas que mantenían en el siglo XIX que de la carne podrida nacían las moscas y que los papeles y trapos sucios se creaban los ratones.

La intransigencia se escuda habitualmente en intereses económicos específicos e ignorancia, en demagogia agresiva y en la falta de respeto a la libertad de elegir del prójimo. Un ejemplo, en la India y China, 11 millones de personas viven del cultivo del algodón. Ya desde 2007, en la India 3,8 millones de pequeños agricultores cultivan 6,2 millones de hectáreas de algodón transgénico resistente a las plagas, en 1,65 hectáreas por explotación. También en China 7,1 millones de agricultores cultivan algodón transgénico en 0,59 hectáreas por explotación. El grado de confianza de los pequeños agricultores indios y chinos en el algodón transgénico se debe a que han duplicado sus rendimientos, reducido los tratamientos insecticidas y, sobre todo, a que han dejado de pasar hambre.

La utilización de todos los sistemas de producción agrícola disponibles debe ser encarada con inteligencia y sentido común. Aunque algún argumento de los neocreacionistas puede ser tomado en cuenta, oponerse a las nuevas tecnologías en la producción de alimentos con los supuestos que se esgrimen hasta ahora es un insulto a la inteligencia humana. Parece que la industria común de los agrotóxicos no se resigna a perder el mercado de millones de toneladas de veneno que no se aplicarán al existir otras opciones. Obviamente que lo ideal sería producir alimentos absolutamente naturales, pero para el 10 o el 20% de privilegiados en el mundo que podrían pagar por estos alimentos. El otro 80 o 90% que se muera de hambre, pero libres de la maldición que supuestamente acarrean los cultivos diseñados genéticamente. Solo el uso integrado de todas estrategias disponibles (legales, culturales, naturales, biológicos, físicos, genéticos y químicos) puede lograr cosechas abundantes, sanas, de calidad y accesibles para la población humana. Los ciudadanos con hambre no respetan la naturaleza.