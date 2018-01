Evo, las redes sociales y las leyes de la política

Dos días después de iniciarse el decimotercer año del Gobierno del proceso de cambio, el presidente Evo Morales ha puesto en marcha su propia cuenta en la red social Facebook, con el objetivo de utilizarlo como un instrumento de información de la gestión y donde además quede fijada su permanente toma de posiciones sobre los hechos nacionales e internacionales más importantes.



La iniciativa es importante pues se suma al Twitter, donde el líder indígena y presidente tiene una presencia muy activa y que de manera constante es consultada por el mundo del periodismo para conocer cuál es la posición del jefe del Estado Plurinacional sobre los temas de la coyuntura, con el dato no menos significativo de que en Bolivia el Facebook tiene una cobertura muchísimo mayor a la de otras redes sociales. Hasta ahí, podría decirse, todo muy bien, pues se nota a un Evo Morales que actúa con soltura en campos hasta hace unos años no contemplados en el arsenal de la lucha política de la izquierda.



No cabe duda de que el debate sobre el grado de incidencia de las redes sociales no es ahistórico, sino que su mayor o menor impacto depende de realidades sociales históricamente determinadas, donde las prácticas políticas dependen de una serie de factores y de comportamientos sociales. De hecho, pensar que desde las redes sociales se construyen predominantemente escenarios políticos a favor o en contra de un gobierno o de una determinada posición política es subestimar los métodos e instrumentos ‘tradicionales’ en la disputa de la hegemonía. De esa realidad se han percatado los políticos neoliberales, por lo que, desde Macri en Argentina hasta los opositores venezolanos, pasando por la heterogénea oposición boliviana, han volcado sus esfuerzos para lograr el control territorial. Las movilizaciones de diciembre son una señal muy clara.



La relación redes sociales/presencia territorial es dialéctica y cada una de ellas juega un papel importante en la construcción de las relaciones de fuerza. Esta relación puede equipararse, sin equívocos, a la supremacía aérea estadounidense que, a pesar de ello, no ha devenido en control territorial de países como Irak y Afganistán. El ejemplo contrario nos muestra Libia, donde la simetría de la acción por aire y por tierra logró finalmente terminar con el Gobierno de Gadafi, aunque con consecuencias negativas. Los aviones tripulados o no pueden bombardear las 24 horas del día durante semanas o meses, pero si no desembarcan para ocupar el territorio, no obtendrán la victoria. Esa es una ley militar inexorable.



Por tanto, es de suponer que la importancia que Evo Morales le brinda a su presencia en las redes sociales no es una apuesta en contra o en desmedro de la presencia y control territorial por parte de los movimientos sociales en su despliegue territorial, aunque estos últimos dan señales notorias de su burocratización y de una falta de iniciativa política que le ha facilitado a la derecha y a la ultraizquierda tomar el control de muchos sindicatos y movilizarnos contra el Gobierno.



En el caso específico de Evo Morales, como presidente y como líder, su mayor desafío es lograr un equilibrio entre ambas condiciones y también en el manejo de los viejos y nuevos métodos e instrumentos de la práctica política. La combinación dialéctica de ambas condiciones, métodos e instrumentos le es favorable a Morales como a ningún otro político, por ahora. La decisión es suya.