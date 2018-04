Escandalosas revelaciones sobre LaMia

Un año y cinco meses después de la tragedia aérea que afectó al equipo de Chapecoense y a la tripulación de un vuelo chárter de LaMia, el grupo de investigación de accidentes de Aeronáutica Civil de Colombia detalló escandalosas revelaciones que confirman la improvisación, precariedad y negligencia de la aerolínea que funcionó en Bolivia, presumiblemente exponiendo a muchos viajeros a un peligro constante.

Aunque los pilotos que murieron en el accidente tenían experiencia, llama la atención su extrema irresponsabilidad al emprender un viaje que sabían, desde el comienzo, se realizaba al límite. Apenas llevaban una hora de vuelo y en la cabina se registraron conversaciones en las que se expuso la gravedad de operar sin el suficiente combustible. Ya en la ruta tomaron decisiones equivocadas para ahorrar, lo que produjo la tragedia que el planeta conoce, con el saldo de 71 fallecidos de las 77 personas que estaban a bordo. El propio sistema de seguridad del aparato alertó de la falla al menos 40 minutos antes del accidente, pero no hubo medidas rápidas ni se habría comunicado a tiempo la emergencia a los pasajeros, que de un momento a otro sintieron el terrible impacto de caer a tierra.

Lo peor es que probablemente otros vuelos anteriores de LaMia se habrían realizado en condiciones in extremis, debido a la escasez de recursos de la aerolínea que la obligó a ahorrar o a operar sin suficiente combustible. Más allá de la presunta responsabilidad de los pilotos, que ahora no pueden refutar las sospechas porque están fallecidos, resulta incomprensible cómo los propietarios permitieron o provocaron tanto riesgo y cómo los sistemas de control de las operaciones aéreas no impidieron la “imprudencia criminal”.

Además de que en Bolivia no se ha podido determinar quién es el responsable de haber permitido a la aeronave de LaMia partir rumbo a Colombia con todo un equipo de fútbol sin combustible suficiente, tampoco se ha podido aclarar cómo y quién autorizó las operaciones de la aerolínea, presuntamente de propiedad de un empresario venezolano de nombre Ricardo Albacete. El propio presidente Evo Morales declaró haberse enterado del funcionamiento de LaMia en Bolivia después del horrible accidente.

A 17 meses del impactante suceso, los únicos detenidos ya salieron de la cárcel, los prófugos no dan señales de vida, los primeros fiscales investigadores fueron relevados, el juicio quedó un tiempo paralizado y se desconoce si hubo un ajuste a la normativa y a los sistemas de control de las operaciones aéreas, sobre todo de los llamados vuelos chárter.

Los familiares de los fallecidos y las víctimas de semejante tragedia, que causó enorme dolor y que ahondó el desprestigio internacional del sistema de control de la aviación boliviana, reclaman justicia que tal vez nunca llegará. Los usuarios de los aviones también vuelan sin la certeza de medidas que hayan reforzado la seguridad aérea.