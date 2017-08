Entre el miedo y la ignorancia

El miedo y la ignorancia han sido algunas de las formas de violencia mejor utilizadas contra la propia humanidad, a nombre de preservar la estabilidad y la verdad reinante, se premia la obediencia y castiga con prestancia y morbo la rebeldía. No casualmente, la obediencia ha sido el factor común en la concreción de los mayores crímenes de la historia. No fueron los rebeldes, los que asesinaron a seis millones de judíos, o 20 millones entre judíos y no judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No fueron tampoco quienes cuestionaron la orden, los que asesinaron a 70 millones de personas a nombre de la Revolución cultural de Mao; o que se diga de las muertes de 50 o 55 millones de personas asesinadas desde la década de los años 50, como consecuencia del neocolonialismo de las potencias occidentales, fundamentalmente en Oriente Medio.

La ignorancia, sin embargo, es a la vez objeto de violencia contra quien apela a ella para dominar. La forma de ignorancia característica de quienes ostentan el poder y perciben la amenaza en lo diverso, se denomina como ‘supina’, es aquella empleada por las personas que se dan cuenta del error propio o de la posibilidad de verdad del discurso ajeno, pero lo niegan con uñas y dientes para proteger el orden vigente y con él, el privilegio obtenido. La ignorancia supina apela al poder que el privilegio otorga, para sembrar el terror y convencer del peligro de la propuesta de verdad alternativa. Se emplea, manteniendo en la ignorancia y miedo, a quienes en algún momento compartieron verdad, y adquiere adeptos con velocidad, pues se asocia con quienes son más parecidos ante el enemigo común construido. Al principio parece que esta táctica garantiza la supervivencia del grupo selecto, pero de a poco, es la sentencia de muerte de quienes no se abrieron a la diferencia. Los grandes imperios de la historia no cayeron por apertura a la diversidad, colapsaron por la entropía característica de los sistemas cerrados. Factor común en la caída de los imperios fue el desconocimiento de los cambios sociales, culturales, económicos de la época, en la pretensión de control estático de las élites, que apostaron por la verdad de turno, insuficiente ya, para encubrir los vacíos, inequidades e incongruencias en ella.

La realidad actual evidencia crisis de verdades, por muchos flancos. La explicación de realidad que construimos, ya no da abasto para comprender las diversidades que cohabitan en el mundo. Sin embargo, las verdades vetustas que todavía ostentan el poder, intentan ocultar a toda costa las propuestas disidentes, para aferrarse lo más posible al privilegio que defienden. No apelan a la razón, sino a la ignorancia y el miedo, sin darse cuenta que, con este gesto, solo consolidan su decadencia.

Cabe recordar que, al final, no sobrevive quien es más fuerte, sino el más apto. El humanismo, reclama rebeldes.