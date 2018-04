Empatía con nuestros discapacitados

La conciencia moral es la autoridad interior que se manifiesta perceptiblemente en todo ser humano, como una voz en diferentes vertientes de sus actos para avisarle lo que debe y no debe hacer, sucede antes de la acción ya que cuando está realizada, emerge con voz laudatoria (premio), o condenatoria(arrepentimiento agobiante).

Es elocuente la dolorosa falta de solidaridad, de caridad y de sensibilidad frente a los discapacitados, ya sean del orden físico, sensorial o intelectual. No es extraño ni poco frecuente que estas personas sean arrolladas por gente que se cruza a la acera del frente para evitarlos hasta llegar al triste y limitado nivel de dignidad de no saber realmente cómo actuar o intervenir con naturalidad frente a ellos.

La sillas de ruedas para que las personas con desplazamiento o movilidad reducida, ancianos o embarazadas, puedan utilizar sitios adecuados; empero, lo más probable es que estos espacios estén ocupados por gente indolente que cierra o torva los ojos, les ignoran o, mejor, miran su celular, porque no quieren mirar en la cara a un discapacitado.

Sería ideal y de un grado superior de elevación de los humanos que nos detengamos a pensar cómo será la escalera que utiliza el discapacitado y cómo están los carteles de preferencia o cómo podría deambular por las calles y en el transporte público si no hay rampas o asideros de seguridad.

Así la gente se aleja del problema, así nada se piensa y poco se hace, a pesar de la activa comunicación entre las personas que no fueron tocadas por esa desgracia, tanto en el hogar como en el trabajo o la calle. Tal vez, si existiera un programa obligatorio de educación, los niños valorarían tener piernas, lo que supone no ver nada o cómo estudia un niño o niña que no escucha.



El problema no reside o no lo identificamos ahí, pues se dispone de, pero la sociedad nunca se ha detenido para hacer aflorar su conciencia moral y enseñar al prójimo el significado exacto y puntual de tener capacidades diferentes.



Solamente aprenden y actúan diferente los que vivieron una situación que les llegó al corazón. Si lo descrito se enseñara y educara

en la escuela, entonces se producirá el punto de inflexión y se tendrá niños, jóvenes y adultos comprometidos, capaces de ser sensibles y ayudar.

No debe ignorar que la conciencia moral, cuya voz se hará sentir y nos recordará que todos estaremos incapacitados alguna vez.