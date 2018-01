Elecciones en Colombia

Este año los colombianos están llamados a emitir su voto en dos o, quien sabe, si hasta tres oportunidades: el 11 de marzo para elegir un nuevo Congreso y el 25 de mayo para elegir, en primera vuelta, un nuevo presidente. De esta manera concluirá el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, cuyo logro más destacado son los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que pusieron fin a cuatro décadas de enfrentamiento armado. Al mismo tiempo, habrá llegado a su fin el periodo de hegemonía del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y del actual presidente (2010-2018).

A pesar de la proximidad de las elecciones presidenciales, el proceso político no está aún suficientemente decantado como para aventurar algún pronóstico. Al decir de un analista del diario El Espectador de Bogotá, “no hay una fuerza política dominante, la intención de voto está muy fraccionada” y los estrechos márgenes de popularidad entre unos y otros probables candidatos “muestran que cualquiera puede ganar”.

Por el momento, están en vías de ser configuradas tres grandes coaliciones: la primera, Coalición Colombia, de centro izquierda, como la más consolidada. Su líder y candidato presidencial será Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín. La segunda, situada a la derecha, impulsada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que debe aún seleccionar a su candidato presidencial entre el senador Iván Duque y la exministra Marta Lucía Ramírez según algún procedimiento de selección todavía no acordado. La tercera, alineada a la izquierda, incluye a líderes como Gustavo Petro, controvertido exalcalde de Bogotá, y Clara López, exministra e integrante también de la agrupación Polo Democrático. Debido a que su base de apoyo es más heterogénea, no ha logrado aún completar su estructuración ni seleccionar a su candidato presidencial.

Aparte de la dispersión de opciones que ofrecen, estos comicios adquieren singular relieve por la participación, por primera vez, de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, formación política de las FARC. Según los acuerdos de paz, esta agrupación tiene asegurados cinco curules tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Su candidato a presidente será el muy conocido Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’. Para muchos analistas, la experiencia de la participación de este nuevo grupo en el juego político democrático es crucial para consolidar los acuerdos que le valieron a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz.