El plagio académico

El plagio es copiar total o parcialmente una obra ajena sin mencionar al autor, apropiándose de sus ideas o presentando parte del texto de forma literal. Este problema sucede con frecuencia en la literatura, la música y el periodismo; sin embargo, donde más problemas ha causado es en la academia. Por ejemplo, hace dos años se destapó el famoso caso de plagio serial que pasó impune por más de 10 años y afectó a académicos de varios países.

Muchos universitarios bolivianos están acostumbrados a ‘copiar y pegar’ trabajos de internet o de otros medios. Este reprochable acto se ha convertido en algo mecánico que no plantea ningún dilema ético, pues las puniciones dentro de la universidad no son frecuentes y la sanción social es casi inexistente. No obstante, el aprendizaje del plagiador es el afectado, pues no acostumbrará a indagar a profundidad sobre un tema y su capacidad de reflexión tendrá menor desarrollo.

Si bien el que comete el plagio es el estudiante, el profesor también tiene parte de responsabilidad. A menudo no se toma el tiempo para revisar los trabajos y a veces parece que asigna actividades como meros requisitos para completar la calificación global. En su defensa podemos decir que tiene poco tiempo para verificar los trabajos por sus múltiples obligaciones académicas, sin mencionar la inexistencia de medios para identificar los plagios (programas informáticos); sin embargo, aquellas limitaciones no le eximen de verificar las tareas que asigna.

Las universidades necesitan tener un diálogo serio y sincero sobre esta cuestión de la cual se evita hablar. Los docentes y estudiantes deben conversar también sobre ello, no solo resaltando las consecuencias que puede tener el plagio para la vida académica, sino también señalando que la reflexión propia y obtener conclusiones propias brindan las habilidades necesarias para desenvolverse en la vida laboral y personal.