El marketing, según Gricel

En un mundo competitivo y capitalista como el nuestro, nadie duda que el marketing es una necesidad; lo podríamos definir como la totalidad de tácticas y estrategias destinadas a satisfacer a los mercados a cambio de beneficios para las organizaciones o empresas que las ponen en práctica como parte de un proceso.



Así lo entiende Gricel Gamarra Giese, especialista en este tema que lo ha venido enseñando en universidades privadas. La necesidad de sistematizar sus lecciones la llevó a publicar dos libros acerca de marketing, conceptos y aplicación; los libros llamaron la atención de la editorial Alfa Omega, de Colombia, se los pidieron y los editaron en un solo tomo. Para cualquier autor boliviano, ya sea de literatura o de ensayo, ser publicado afuera es motivo de orgullo, muy bien por Gricel.



El libro está escrito para estudiantes de carreras empresariales y comerciales, en un contexto de continuo desarrollo de nuevas aplicaciones estratégicas, de satisfacción de necesidades y para profesionales inmersos en los cambios actuales que deben desarrollar las empresas en un entorno altamente competitivo. Está dividido en siete capítulos que van desde la concepción misma del marketing y su importancia, el comportamiento de compra del consumidor, la investigación de mercados, las estrategias y tácticas para la estrategia comercial y el plan de marketing de la empresa. Cada capítulo consta de ejercicios prácticos sobre los temas abordados y siete bancos de preguntas. El libro está compuesto también por ejercicios y preguntas para repasar, que ayudarán a relacionar la teoría con la práctica y contribuirán en la metodología de enseñanza aprendizaje.



Mariano Cabrera Lanfranconi, experto en este rubro, afirma que el libro no puede faltar en bibliotecas universitarias, de profesionales o de empresas. Cabrera señala: “También estoy seguro que aquella persona que posea este libro, lo acompañará y hará uso de él durante toda su vida profesional, volviéndolo un recurso indispensable durante años. Pero de lo que no tengo dudas es que no importa cuánto cambie el mundo, qué nuevas innovaciones, cambios o tecnologías aparezcan; las bases, procesos y gran parte de las metodologías del marketing seguirán siendo las mismas. Y eso es justamente, de lo que habla este libro”. El libro ha consolidado el prestigio profesional de Gricel, logrando que se convierta en conferencista internacional, de una herramienta que los políticos también valoran.