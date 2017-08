El gas se encarece

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció el incremento del precio del gas natural para las 34.600 empresas industriales del país que lo usan como combustible, lo que eleva la factura de $us 1,70 a $us 2,50 por millar de pies cúbicos.

La causa de esta medida es que la empresa estatal del petróleo atraviesa por una situación difícil, pues sus ingresos se redujeron un 80% entre 2015 y 2016, al bajar de 188 millones de dólares a 36 millones, según cifras del Gobierno nacional.

Los voceros de la empresa privada hicieron conocer de inmediato sus críticas a esta medida, aduciendo que podía haber sido aplicada poco a poco en lugar de hacerlo de una sola vez, a fin de que sus efectos no sean negativos. Los empresarios hicieron saber que este cambio les afectará y que podría alterar al costo de producción, modificando los precios finales. Es decir que podría afectar a la inflación, elevándola por encima del promedio permitido por la política fiscal.

El Gobierno ha respondido diciendo que el incremento se aplicará con el criterio de que el mayor porcentaje, del 50%, sea para las empresas que consumen los mayores volúmenes, de tal modo que el impacto sea menor en las que usan menos gas.

El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos ha dicho que, de todos modos, aunque la medida significa un incremento de un 47% en promedio, el precio del gas natural para la industria en Bolivia seguirá siendo inferior al que se da en los países vecinos: en Argentina es de $us 5, en Brasil de $us 12 y en Perú es de $us 4, igual que el de Estados Unidos.

A pesar de esta explicación, el incremento dispuesto ahora tendrá impacto en los costos de producción de la industria nacional y se podría afirmar que sus efectos afectarán al precio final de sus productos. Este último efecto podría ser disminuido por la importación de productos similares, ya sea de manera formal o informal, pero quedaría la posibilidad de que las empresas afectadas terminen reduciendo las planillas de empleados, lo que haría aumentar la tasa de desempleo.

Es probable que el Gobierno nacional, antes de aplicar esta medida, haya tomado en cuenta todos esos alcances y tenga previsto hacer conocer soluciones que vengan a evitar la llegada de efectos negativos.