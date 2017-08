El Tipnis o la tozudez del jefe supremo

Se dice que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Puede ser. Evo Morales lo demostró con su testaruda decisión de hacer derogar la ley de protección al Tipnis para construir una infamante carretera por el centro de ese parque y territorio indígena. La primera vez que lo intentó, sufrió una de las peores derrotas de su larga carrera política, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de La Paz a recibir a los integrantes de la VIII marcha indígena, que Morales y su Gobierno habían insultado, ridiculizado y luego violentamente reprimido por el solo hecho de demandar una consulta previa antes de la construcción de la carretera, como lo ordena la Constitución que el mismo MAS redactó.

Entonces, como ahora, no se podía entender el porqué de la tozudez presidencial en realizar esa vía, que no le da al Gobierno rédito político o económico, prestigio internacional, apoyo de la opinión pública, respaldo ciudadano ni nada. Todo lo contrario: la sola amenaza de realizar la obra unifica a la oposición, energiza a los jóvenes, moviliza a los indígenas, motiva a las redes sociales y desacredita a Morales en el mundo. Es que simplemente no hay razón valedera para realizar la obra como está planteada.

En 2011, cuando todo hacía ver que construir la obra era una muy mala idea política para el régimen, los analistas nos preguntábamos cuál era la razón de tanta obstinación. Una de las posibles explicaciones era el sobreprecio de la obra, de unos $us 150 millones, una cifra interesante para repartir entre conmilitones. Pero luego la empresa OAS, contratada para hacerla, fue expulsada y con ella se fueron los millones. La muy comentada idea de que son los cocaleros los que desean penetrar en el parque tampoco me convencía, ni lo hace ahora, debido a que el oficialismo ha reducido efectivamente las extensiones de cocales en el país. Antes de meterse en semejante lío, si esa es la explicación, el Ejecutivo podría simplemente hacer que la coca aumente en el Chapare. La argumentación similar de que Morales desea contentar a ese sector tampoco puede ser tomada tan en serio porque este ya está a su favor. ¿Entonces qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué motiva este impulso autodestructivo del oficialismo? La explicación oficial de que se busca dar salud y educación a los 14.000 indígenas del parque es risible ya que ello podría lograrse con facilidad sin meterse en un problema de dimensiones siderales.

La única explicación que encuentro realista es que simplemente al jefe supremo se le ocurrió, y punto. Él mismo lo dijo de manera clara: el camino se hará “quieran o no quieran”. Este es un desafío personal de Morales, demostrarse (y demostrarle al país) que es capaz de enfrentar a todos los que se le oponen con tal de salirse con la suya. Mi predicción es que, como en 2011, esto nuevamente terminará en fracaso para el oficialismo. Y victoria para el país.