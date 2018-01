El Illimani y Tony Suárez

La Paz fue la primera ciudad que conocí en la década del 60, yo venía de un pueblito de la llanura y me pareció inmensa y ajena, tanto que no me animé a salir solo por miedo a perderme entre tantas calles de subidas y bajadas. La Paz está sumergida en pleno altiplano y se nos presenta de improviso cuando desde El Alto llegamos al precipicio y el descenso, paradójicamente, nos conduce a las alturas. Esta ciudad, por extraño que parezca, es un abismo y una montaña, y sabemos que desde el abismo solamente se puede ir hacia arriba, llegar al cielo, y el cielo está en los picos del Illimani. De a poco la fui conociendo y amando como una ciudad única por su apariencia mestiza que oculta una invisible y antigua ciudad aimara. La ciudad del Illimani, la montaña de los tres poderes: de la tierra, de la palabra y de la gente, contiene a la otra que la habita como un espíritu andino ancestral.

Estas reflexiones me nacieron después de quedar maravillado con el libro Illimani santo de ese extraordinario fotógrafo que es Tony Suárez, un tipo fuera de serie, amable, buena onda, cariñoso y solidario.

Tony nos presentó este libro/objeto en la Casa Melchor Pinto, todo un acontecimiento. El libro es inmenso, no solamente por el formato, de un metro desplegado, sino por la inmensidad de la propuesta para mostrar a la montaña que cuida a su ciudad.

Tony lo estuvo espiando con su cámara desde hace años; pero especialmente desde su departamento en el último piso de un edificio del emblemático barrio de Sopocachi; fueron tres años seguidos que lo contempló para tomarle fotografías, días soleados, nublados, fríos, con lluvia, de noche, al atardecer, por la madrugada, en fin…fue descubriendo sus estados de ánimo de la montaña sagrada de Los Andes y fue dialogando con ella. Tony ama la montaña y la montaña lo ama tanto que se dejó fotografiar como nunca nadie lo había hecho en este libro hermoso, un libro para atesorar.

Para mí, la montaña de Chuquiago Marka es tan hermosa que repite tres veces su hermosura y como dijo Franz Tamayo en su poema Illimani: “Aquí la nieve es mítica, /la luz seráfica. / Y la línea orográfica/ se ensalma pítica/ más capta el monte/ Ágatas y amatistas/ Del horizonte”. O simplemente como lo dijo Jaime Sáenz, “El Illimani se está –es algo que no se mira. / En el Illimani, el cielo es lo que se mira; el espacio de la montaña”. El Illimani está ahí, siempre está, aunque nosotros ya no vivamos en su ciudad.