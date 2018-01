El Año Nuevo, desde otra esquina

Me volví a persignar. Otra. Y otra. Republiquetas 72. La casa de mi infancia. Por esa acera pasaron las losetas, las revistas fletadas y los amigos barcinos de toda una vida. Pasó el rock, el pop, las rancheras, el rap, el reguetón y los tatuajes. Pasaron el cerquillo y el pelo corto. Volvieron los rulos, el pelo largo, los pantalones bota ancha y la cara lavada. Circular, un oleaje infinito. Los de izquierda se pasaron a la derecha, los del centro al fondo, y los del fondo adelante. Ahora les tocará pasar a los políticos de turno y a otros innombrables, mientras los boleros siguen estoicos ante la música basura y la vida basura.

Pasarán las pestañas postizas, el bótox y las tetas falsas que apuntan como cuernos. Pasará la estupidez suprema de vivir publicando en las redes vidas que no se viven, comidas que no se pueden pagar y cuerpos que no se tienen ni se tendrán. Pasará la inmediatez y la vorágine permanente, y vendrán estupideces aún mayores en otros formatos y apps. Pasarán los malos y vendrán los buenos, y luego vendrá el lobo y se los comerá a todos. Todo pasará, menos mi calle. Mi infancia. La única patria posible.

Honrarás la infancia. Mandamiento que no figura en ningún credo. Seguramente exigiremos anexarlo en manifestaciones que tampoco serán escuchadas. Pasará el Año Nuevo. Las lucecitas y los cohetes que ensordecen a los perros callejeros. Pasarán los vestidos con brillo importado, herencia de un pasado monárquico que nunca tuvimos y que deja de resabio una costumbre anacrónica y absurda de reinados inverosímiles que pululan como moscas todos los días del año. Pasarán la noche, la fiesta; y el día volverá a calar, al día siguiente. Con kilos, dudas y deudas. Y se hará un silencio. Hondo entre tanta algarabía. Y desde ahí -como niños azorados- veremos pasar por nuestras narices la verdad sin matices: lo bueno, lo malo y lo feo. Sin talco ni barniz.

Esa es la voz que nos habla cada fin de año. Esa que tiene el poder de hacernos avanzar o retroceder. Cruzar mares o charcos. Osar ser o seguir repitiendo errores. Se hace un silencio. Me vuelvo a persignar. Estoy frente a la casa de mi infancia. Donde pertenezco. Ahí vuelvo a ser. Yo soy ese patio.