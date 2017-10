El Che Guevara fue asesinado cuando yo tenía 10 años. Casi un año después, en 1968, Presencia publicó su diario y lo leí entre fascinado y confundido. A partir de entonces leo todo lo que encuentro acerca de su presencia en nuestro país, que generó la ‘literatura de la guerrilla’, cuentos, poemas, novelas y ensayos se escribieron en el mundo entero. Me precio de ser amigo de algunos de los mayores historiadores de este tema, como Carlos Soria Galvarro y Gustavo Rodríguez, y los cubanos Froilán Gonzales y Adys Cupull. Este año se escribieron nuevos libros, pero hubo uno particular que me llamó la atención, se trata de Desencuentros en la orilla, de la periodista Vania Solares Maymura.

De Vania me gusta tanto su prosa, que alcanza hitos poéticos pocas veces vistos en la prensa nacional, así como el protagonista del libro: Freddy Maymura Hurtado, un médico trinitario que combatió con el Che Guevara y fue asesinado cobardemente después de haber sido tomado prisionero. Vania es hija de Mary, hermana de Freddy. Leí el libro en pocos días y puedo afirmar que es uno de los mejores que he leído respecto a un tema que aún dará mucho que hablar.

En el libro, producto de muchos años de investigación, Vania reconstruye cuidadosa y tiernamente, atendiendo a su origen japonés, la historia de su familia, desde la llegada de su abuelo Junkichi Maymura Ojara, el matrimonio con su abuela Rosa Hurtado Suárez, su madre y sus tíos, lo hace como si estuviera protegiendo un bonsái del paso del tiempo. Va relatando en primera persona, porque es ella misma la que busca las respuestas al asesinato de su tío y a la sobrevivencia de su compañero. Intercala su voz con los diálogos de sus personajes/protagonistas. Al mismo tiempo que lo hace nos va narrando algunos detalles poco conocidos de la guerrilla, como cuando un militar le rinde honores a Tania; así como de la gente de Vallegrande, junto con la magia y los milagros que hicieron del Che un ser mítico.

En el último capítulo del libro, titulado El antihéroe, Vania cambia de punto de vista y el narrador omnisciente asume la tercera persona, para tomar distancia y narrar de manera más objetiva de Paco, el sobreviviente. “Ni con el bien ni con el mal. Por la madrugada los perros dejaron de aullar, las almas ya habían llegado a la otra orilla, en paz”, concluye la autora, también en paz consigo misma y con sus lectores.