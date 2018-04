Decadencia del gobierno moral

Alguien dijo que es bueno seguir la pendiente con tal que sea subiendo; en cambio, en el Comité pro Santa Cruz, por seguir la pendiente en sentido inverso, está en peligro de tocar fondo. No se le augura porvenir alguno, sino la llegada de su fecha de vencimiento a corto plazo.

Resulta patético presenciar su proceso de decadencia irreversible para quienes conocieron su época de gran auge, cuando el comité convocaba a todos los cruceños, no por ambiciones de poder efímero, como ahora, sino por intereses superiores y permanentes del pueblo, como la demanda histórica del pago de las regalías del 11%, que nos permitió romper los nexos del subdesarrollo, pero pensando solidariamente en los demás departamentos productores de hidrocarburos, tal como lo había concebido el camba Germán Busch en 1938, que de regionalista no tenía ni un pelo.

Los patricios, como el doctor Melchor Pinto y otros, que le dieron lustre al comité, hace rato que se extinguieron y los que les sucedieron, salvando honrosas excepciones, no les llegan ni a los talones; no obstante, que han sido productos del laboratorio de las logias. Hace tiempo que al Comité le pasó el cuarto de hora y hoy ‘vive el tiempo de las cosas pequeñas’, en manos de dirigentes pequeños, ocupados en asuntos intrascendentes, como pedirle a los expresidentes, excancilleres y otros líderes de la oposición que no asistan a los alegatos orales en La Haya para no hacerle proselitismo al presidente Morales. Está tan devaluado que su solicitud, refrendada con el Conade (un organismo apócrifo), cayó en saco roto, por una razón elemental: estar en La Haya en un momento trascendental, para los políticos de la oposición, es una vitrina que les ayudará a subir su cota de popularidad que no es tan alta que se diga. Además, un viajecito gratis por los Países Bajos con el pin del 21-F pegado a la solapa era una magnífica oportunidad de hacer campaña política, a pesar de que la Corte de La Haya no era un escenario para tal fin.

Otro desplante, consecuencia del poco respeto que se le tiene, provino de las damas agrupadas en una plataforma ciudadana que le dejaron coronas mortuorias en la puerta, como anunciando su próxima defunción. Fue tan eficaz la advertencia que los cívicos franquearon el ingreso a todas las plataformas, que convirtieron sus instalaciones en un búnker desde donde planifican sus campañas por el 21-F en contra de Evo Morales, mientras que al presidente del Comité lo han reducido a la triste condición de ser su vocero oficial, lo cual es otra señal inequívoca de su decadencia moral e institucional.

La Constitución Política dice que corresponde al Gobierno Departamental autónomo la competencia exclusiva para representarnos, mientras que el Comité es una mera entelequia cuyo poder constituyente no reside en el pueblo, sino en un puñado de individuos organizados en logias o grupos de poder.