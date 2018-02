De la indignación a la acción

Periódicamente surgen oleadas de indignación y condena ante ciertas noticias e imágenes aberrantes de violencia hacia la niñez como las ocurridas en las últimas semanas y provocadas sobre todo por parte de los propios progenitores, las que suelen originar convocatorias a reuniones, mesas de trabajo, coloquios o conversatorios generalmente desarrollados entre instituciones, redes de la sociedad civil y la Dirección de las Defensorías Municipales de la Niñez. Pero ¿cómo pasar de la legítima indignación o de los legítimos esfuerzos de articulación interinstitucional a la disminución de los altos y persistentes niveles de maltrato de la niñez en nuestro medio?

He aquí la interrogante clave, el cuestionamiento central sobre todo si consideramos que luego de cerca de 30 años de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de algo más de 20 años de creación de las defensorías municipales de la niñez y de los juzgados de la niñez y adolescencia en Bolivia, el índice de maltrato a la niñez y adolescencia si bien en el ámbito escolar ha disminuido en cerca de un 50% (de 7 de cada diez a cerca de 4); pero se mantiene de manera persistente en algo más de ocho de cada diez en el ámbito familiar. Está claro, por tanto, que las estrategias aplicadas en las últimas dos décadas, si bien impactaron en el ámbito público, dejan abierto el desafío de penetrar en el ámbito privado.

Parece por tanto clave recordar que la violencia es un fenómeno multicausal y multifacético. No existe por sí solo un factor que la explique, por ello para enfrentarla, es necesario adoptar un modelo ecológico sistémico, que considere la existencia de factores de riesgo y factores de protección que determinan la probabilidad de que exista o no maltrato infantil. Este enfoque, además de proveer una comprensión conceptual de la violencia, es un instrumento útil que ayuda al diseño de estrategias preventivo educativas, puesto que una vez identificados los factores de riesgo se puede trabajar para reducirlos y fortalecer los factores de protección.

Y, al parecer, la escuela es el espacio privilegiado de concentración e irradiación de estrategias preventivo educativas no solo por los avances logrados en el mejoramiento del buen trato en este ámbito, sino porque es o debería ser cada vez más el espacio de articulación de niños, niñas y adolescentes que junto a sus madres, padres y maestros y maestras conformen comunidades educativas que fortalezcan los centros de estudiantes y las juntas escolares como impulsores de espacios de resolución cooperativa de conflictos, a través de instancias de mediación y diálogo a favor de una cultura del buen trato.

Impulsar las escuelas de madres y padres en todas las unidades educativas promoviendo el debate sobre si los castigos son necesarios, permitidos o no, como medio para educar, disciplinar, guiar o corregir a un niño o niña, considerando que el castigo frecuentemente vulnera los derechos y en lugar de educar, como suele pensarse, confunde y no enseña porque legitima la violencia como un modo válido para resolver conflictos, además de no ofrecer alternativas para ello y va generando sentimientos de rechazo en las y los agredidos, por lo que corregir no debe ser sinónimo de agresión física o psicológica, con el riesgo de producir daños a la salud física y emocional e incrementar la violencia.

Avanzando hacia la protección y restitución del derecho al buen trato cuando es amenazado o violado, las defensorías deberían construir guías de orientación para que los maestros aprendan a detectar y denunciar los casos de maltrato o violencia contra la niñez y adolescencia dentro del hogar. Y junto a ello desarrollar una estrategia de articulación de redes vecinales e interinstitucionales a nivel distrital y barrial de detección de situaciones de maltrato y acompañamiento a las medidas adoptadas de protección y superación de la violencia adoptada por las defensorías ante los hechos denunciados.

En suma, fortalecer y masificar la cultura del buen trato en niños, niñas, adolescentes, madres, padres de familia y maestros es clave, puesto que se ha visto en los diversos estudios que existe una alta probabilidad que en los hogares bolivianos se repitan los patrones de castigo con los que fueron educados los adultos cuando eran niños, lo que muestra la necesidad de trabajar para cambiar estos patrones de conducta que están enraizados en la sociedad en general.