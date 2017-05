Connotaciones machistas

Lo consistente en este planteamiento es la actitud de cambio fundamental por reflejarse efectivamente en el hombre, que, despojado de todo resabio de superioridad física o intelectual, inicia una nueva fase de interrelación con la mujer, en la cual no existirán más discriminaciones de índole alguna, ni afanes de arrimarse a un pedestal superior. Así emerge la competitividad en su máxima expresión intelectual y de habilidades como única alternativa sana en la pugna de oportunidades en el oficio o profesión que hayan elegido.

Aun en las sociedades avanzadas existen una serie de impedimentos de orden sociológico heredados socialmente, sin duda atrabiliarios, que influyen en la calidad y honestidad en la relación de la mujer con el hombre. Se continúa con la práctica de la infidelidad como un orden establecido para ratificar subconscientemente la seguridad y capacidad amatoria de los hombres, aflorando con esta actitud ilícita, penada por la mayoría de las legislaciones, que solo con otra mujer, que no sea la esposa, se pueden realizar todas las fantasías sexuales y desembarazarse de las inhibiciones que atormentan inveteradamente a una gran mayoría de hombres en su vida.

¿Por qué será que solo en este escenario los hombres son creativos, complacientes y comunicativos, tiernos y pacientes, y piden sin remilgos todo lo que les ordene su subconsciente reprimido? No se lo explica todavía y es una incógnita por resolver la razón de la reticencia a actuar con la misma predisposición precitada con la esposa. La respuesta estriba en la arraigada convicción interna de que la relación íntima con la propia esposa debe consumarse bajo marcos convencionales, es decir, solo por cumplir las obligaciones conyugales, concluir y dormirse.

Esta respuesta no es satisfactoria ni completa, pues no convence a nadie, aunque tiene de verdad como el aire que se respira, ya que resta adicionar que todo este comportamiento del hombre con su esposa no está liberado por los excesos de egoísmo y necesidad de confirmación de su machismo, además del miedo de implicarse sexualmente de forma abierta y desenfadada en torno a las inhibiciones latentes con su propia esposa y, peor, porque no considera que ninguna mujer puede corresponder a sus pretensiones, desperdiciando, sin recuperación, la única oportunidad para que lo amen con ilimitada intensidad, pues la confianza estará presente.

Se suma la falta de generosidad en la entrega conyugal, pues entiende, soberanamente equivocado, que la más mínima muestra de autenticidad o debilidad sería una pérdida de supremacía del sexo fuerte. Debe citarse sin rémora que la necesidad de algunos hombres de ratificar y confirmar su virilidad, a través de la confidencia de sus intimidades a sus próximos del mismo sexo, culmina el clímax de su placer sexual.