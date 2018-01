Código abortado: bases para una legítima reforma penal

La intolerancia democrática y la apatía institucional lo concibieron, la demagogia legislativa anunció su nacimiento, pero con tan repudiable génesis, la ciudadanía dio su veredicto, al que sus artífices versados en legalización de abortos acabaron por abortar al propio Código del Sistema Penal (CSP).



Ahora que se anuncia una nueva elaboración del Código Penal, la cordura debe tener en cuenta dicha experiencia, sobre todo porque esta determina la estructura de una legislación acorde con un Estado de derecho, cuyos elementos no pueden prescindir de: 1) Enfoque destinado a la prevención del delito, no de su reparación económica, porque si no, se presta a extorsiones. 2) Tipos penales claros, objetivos y con penas proporcionales. 3) Optimización de la experiencia jurisprudencial en materia de garantías jurisdiccionales. 4) Medidas cautelares basadas en parámetros claros y no libradas al arbitrio del juez. Y 5) Garantía de formación especializada de los operadores de justicia, abogados incluidos.



De esto también adolece el CSP, pues la pretendida creación de jueces colegiados aboga por la supresión del rol judicial especializado, suprimiéndose los jueces especiales de corrupción, violencia contra la mujer, etc. Se decía que el nuevo CSP respondía a los requerimientos de la Cumbre de Justicia, recordándose que entre estos se abogaba por la formación proba de los operadores de justicia, pero hasta el momento imperan las designaciones interinas de jueces y fiscales, su falta de formación continua, así como la mercantilización de la cátedra del Derecho en algunas universidades.



Es cierto que estos aspectos no pertenecen estrictamente a un Código Penal, pero sí a la realidad de una administración de justicia proba, con formación adecuada al nivel del servicio a brindar. De lo contrario, por más innovaciones legales que se implementen, el legislador debe anticiparse en su planteamiento e imaginarse el peor escenario de aplicación perversa de la ley.