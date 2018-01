Carta abierta: Algo no encaja, señor presidente

Venimos realizando una huelga de casi un mes y medio, se mantiene la atención en las emergencias de los hospitales, se iniciaron piquetes de huelga de hambre en varios departamentos, se realizaron bloqueos de carreteras, de calles y de avenidas en diferentes ciudades, hubo marchas de los profesionales y de trabajadores, otras de la población civil, hubo paro cívico en Cochabamba.

En los últimos dos días hubo reuniones larguísimas intentando llegar a redactar un borrador “de buena fe”. Seguramente que el ministro Romero; el presidente del Senado, José Alberto Gonzales; el viceministro Siles y otros cuentan con su venia y aprobación para esos encuentros. Al principio, cuando vi la invitación, le comento que desconfié de que fuera seria, pero después puse un poco de fe en que se permitiera trabajar bien, con una aproximación de mente y corazón abiertos.

Me equivoqué, no solo porque la estrategia que se quiere es la de postergar cualquier acuerdo real, sino porque lo que le interesa es que suspendamos nuestras medidas para mostrar al mundo que aquí está todo como un mar de leche, limpia y pura.

Si no es así, ¿por qué se citó, estimuló y organizó una institución paralela al Colegio Médico?, la misma que, personalmente, no me incomoda, ya que se sabe que muchos de los formados para esos programas tienen capacidad limitada de atención y eso no es lo que necesita el país. Conociendo las limitaciones de su formación, también se sabe que la cantidad no es la necesaria, ¿por qué se insiste en querer comparar a unos con los otros? Con la cantidad de especialistas que se tiene a escala nacional, los números son insuficientes, disminuyendo la calidad de atención, sería peor.

Lo principal, y aquí mi reflexión y cuestionamiento, señor presidente, por qué se manda a negociar si se tiene con quién sustituir a los especialistas; por qué su insistencia de enfatizar que este movimiento médico es político, si desde cualquier ángulo es evidente que sí es, que los diferentes ministerios están abocados políticamente a hacer fracasar el movimiento del sector salud.



Ahora, durante los días que se está en reunión, usted, con la investidura que tiene, dice que es un movimiento político y que hay intereses comerciales de los médicos; de nada sirve que diga algunos médicos porque para nosotros todos, somos algunos. Con esto se pone en duda nuestra honestidad, nuestro honor e inclusive nuestra capacidad, y se valoriza la de los que tienen formación con programas reducidos.

Sepa, además, que la solicitud que inicialmente era por unos decretos y un artículo, hoy es contra la ley completa recientemente aprobada.



Le solicito como ciudadano, que trabaja con bases científicas en su accionar laboral, con bases éticas en su accionar personal y profesional, que nunca hizo de la profesión un comercio, que en el consultorio particular tiene un porcentaje mayor de gratuidad en comparación con aquellos que sí pagan por los servicios prestados, le pido que, de una vez, pueda decir cuál es el sistema de salud que su autoridad tiene decidido implementar.



Con esto, todos sabremos qué es lo que tenemos que hacer, los profesionales y la población. Si su reforma y política de salud son buenas, colaboraremos para mejorarlas o haremos propuestas contrarias o suplementarias, lo que facilitará y economizará horas perdidas en reuniones, desgaste de sus ministros y de nuestros dirigentes, así como disgusto a la población.



No espere, señor presidente, que el desgaste de la salud aumente, está en sus manos la definición, aunque para muchos no sea la solución.

Decida de una vez, vienen días duros para nuestro pueblo, ya se iniciaron las lluvias y si no soluciona el conflicto con salud, seguro que nos vendrán días más duros porque todos somos afectados.

Solo le pido que piense, medite y que su definición no solo sea política.