¿Carnavalear o no carnavalear?

La polémica surgió a raíz de los conflictos suscitados por el nefasto fallo del TCP y la aprobación del nuevo Código Penal. Antes de responder es bueno tomar en cuenta que cerca del 70% de la población cruceña no participa de manera activa en el Carnaval y que cerca del 90% de los cruceños no pertenece a una comparsa.

Sería un error asumir que si hay Carnaval, la lucha por la democracia, el respeto a las leyes y al voto ciudadano habrán fracasado, esta lucha es mucho más grande que tres días de fiesta e involucra a más gente de la que puede carnavalear.

Tampoco es coherente pretender posicionar al Carnaval como herramienta política de lucha contra el Gobierno; una cosa no tiene nada que ver con la otra, quien quiera participar del Carnaval es libre de hacerlo y esa decisión no implica ser mejor o peor ciudadano.

No todos tenemos la misma manera de actuar frente a lo que consideramos injusto, la gente reacciona de diferentes maneras, unos lo hacen saliendo a las calles (ojalá fueran más), otros apoyan generando corriente de opinión, conversando o desde las redes sociales y otros limitan su apoyo al emitir su voto para las elecciones.

Esa es la realidad y debemos tener la capacidad de entenderla para seguir avanzando; sin embargo, hay algo en lo que no podemos ni debemos caer: la intolerancia y la exclusión. Es momento de sumar, no de dividir. Todos quienes estén a favor de que Bolivia sea libre y democrática suman, más allá de cómo nos gustaría que lo hicieran. Si alguien está a favor de que prevalezca la democracia y se respete el voto ciudadano, aunque no salga a las calles suma, también quien apoya en las redes sociales y, por supuesto, quien no se expresa públicamente, pero a la hora de sufragar vota a favor de la libertad y la democracia.



La buena noticia es que los que sumamos cada vez somos más y eso tiene muy nervioso a Morales y a su entorno. Los resultados del 21-F y del 3-D tuvieron como base la misma estrategia: jalar a todos para un mismo lado, respetando y tolerando las diferencias, eso hizo posible obtener dos victorias históricas. Ya sabemos cómo ganarles. Volver a hacerlo solo depende de nosotros y debe ser nuestro gran objetivo. Si algunas personas carnavalean o no, es irrelevante.