... Cara a cara

“Que todos ganemos”. Es el deseo de Evo Morales respecto al conflicto marítimo, según lo dijo en una entrevista con EL DEBER, antes de partir otra vez a La Haya, donde hoy y mañana se desarrollan las dúplicas. “Que Bolivia gane, que Chile también”, es la lógica del presidente boliviano. Y obviamente debe ser la lógica de una negociación porque, si una parte derrota a otra, no sería una negociación. Morales no quiso adelantar lo que ofrecería el Gobierno a La Moneda en un escenario pos La Haya. Sin embargo, asegura que ya tiene varias ideas. El trueque territorial e incluso el intercambio de acceso soberano al mar por gas son fórmulas que por ahora están en el ámbito de las consideraciones no oficiales. Bolivia y Chile serán siempre vecinos y están obligados a cambiar la historia de una relación constantemente tensa.

El esperado traslado de comerciantes del mercado Los Pozos comenzó ayer. Es una buena noticia que grupos de vendedores abandonen voluntariamente una zona tan congestionada para ir a un lugar con mejores condiciones. No faltan los que se resisten, pero muchos estamos esperanzados en que primará la racionalidad en lugar del capricho u otros intereses. Que la fresca brisa de otoño de las horas recientes sea el presagio de mejores tiempos para la ciudad.

El nobel de Literatura Mario Vargas Llosa lanzó el siguiente “misil” en una entrevista: “Nunca imaginamos que EEUU elegiría a un presidente que parece tercermundista”. Y estamos a pocos días de ver aquí cerquita, en la cumbre iberoamericana, al supuesto “tercermundista” que gobierna a EEUU.