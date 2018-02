Cara a cara...

El vicepresidente ha reconocido, en una entrevista con EL DEBER, que la movilización que se opone a la reelección de Evo Morales ha tenido una irradiación nacional, aunque asegura que el MAS mantiene una supuesta supremacía en las convocatorias callejeras. Más allá de percibirse que no hay la mínima intención del oficialismo de retroceder con la candidatura presidencial, García Linera deja ver que el Gobierno admite la existencia de una nueva realidad política que no le asegura la cómoda posición de poder que llegó a tener. Al contrario, hay una nueva clase media que compone el campo de la disputa política. Tanto el oficialismo como la oposición tendrán que entenderla para conquistarla electoralmente. Y parece ser la que inclinará la balanza a favor de alguien en 2019.

“Hay un relato oficialista que intenta imponer constantemente la tesis de que no existen liderazgos en Santa Cruz con el propósito intencional de anularlos”. Así lo considera la reconocida historiadora Paula Peña, a propósito de la proyección cruceña hacia la consecución del poder político. Coincidiendo con ella, se puede concluir que la región ha llegado a ser lo que es no por las fuerzas del azar, sino por el peso de sus liderazgos. El aparente despertar político de los últimos meses no es circunstancial, sino que la historia muestra las veces que Santa Cruz estuvo a la vanguardia de grandes movilizaciones.

La tragedia en una obra contratada por Saguapac obliga a revisar la calidad de los controles y la efectividad de las normas. La Iglesia pidió ayer con urgencia verificar la legislación y la fiscalización para evitar más muertes de trabajadores.