... Cara a cara

Las movilizaciones ciudadanas que defienden el No del 21-F tienen su mayor fuerza en Santa Cruz. Se lo vio el viernes pasado, con otra presencia masiva a lo largo del segundo anillo. La abrogación del Código Penal no desmovilizó a las plataformas ciudadanas ni al Comité pro Santa Cruz. Le ha tocado un momento complicado al presidente cívico Fernando Cuéllar, quien dijo el sábado en el programa Asuntos pendientes, de EL DEBER Radio, que seguirá firme en la coordinación, con los otros ocho comités, de un paro nacional el 21 de febrero. El dirigente cruceño ha revelado que después del reciente paro recibió amenazas de algunos seguidores del MAS, pero aclaró que no del Gobierno. Pese a ello, Cuéllar se siente respaldado por varios sectores que antes no llegaban al Comité, como los transportistas, gremialistas y vecinos del Plan Tres Mil. El momento pone a prueba el temperamento de los líderes de la institucionalidad y vendrán tiempos más duros.





Chato Peredo reapareció y habló sin pelos en la lengua. En el mismo espacio de EL DEBER Radio, el dirigente cruceño del MAS ha aconsejado a Evo Morales no candidatear en 2019, ya que, si lo hace, cree que perderá las elecciones. Dice que su posición tiene apoyo en las bases oficialistas, pero no en el entorno presidencial, al que ve con un miedo injustificado. Su crítica apunta al vicepresidente García Linera y, aparentemente, ha abierto un debate interno en el MAS.





Mañana el gobernador Costas promulgará el estatuto autonómico. Un paso más de la demanda de miles de cruceños en la votación del 4 de mayo de 2008.