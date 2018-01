... cara a cara

Mutún, el viejo anhelo cruceño. El Gobierno ha vuelto a relanzar el ansiado proyecto de industrializar el hierro del Mutún, con la aprobación de un crédito de $us 396 millones, del Eximbank, para instalar la planta siderúrgica. Tras cumplir los trámites legislativos, a mediados de este año se iniciarán las obras por parte de la china Sinosteel. El gran desafío de industrialización correrá por cuenta de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM). El objetivo es producir, entre otros productos, 250.000 toneladas de hierro esponja, de las cuales más de 80.000 irán al mercado externo. Ojalá este tercer intento gubernamental permita consolidar un nuevo polo de desarrollo en el país y no se convierta en nuevo fracaso, como ocurrió con Jindal, que prometió invertir más de $us 2.000 millones y terminó fugando de Bolivia por incumplimiento.





Sin árbitro imparcial es muy difícil. En Venezuela la autoridad electoral chavista ha dejado fuera de las elecciones a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal rival de Nicolás Maduro. El argumento es que esta alianza habría violado una sentencia que prohíbe la doble militancia. Por lo visto, estará más que complicado tener una contienda democrática de los adversarios del régimen chavista. La comunidad internacional ya condenó y advierte con desconocer el proceso eleccionario que impulsa el Gobierno de Maduro con la Constituyente y el Consejo Electoral a su favor.





Fútbol nuestro. Hoy se pone en marcha un nuevo torneo liguero con el partido San José-Nacional Potosí. Hay expectativa por los choques entre cruceños: Blooming-Royal Pari (domingo) y Destroyers-Oriente (lunes).