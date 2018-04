... Cara a cara

José María Leyes podrá defenderse desde su casa, pero está imposibilitado de asistir a la Alcaldía y tener contacto con los funcionarios municipales, según la decisión de la justicia. Implica una inminente inhabilitación de la autoridad, que al menos se ha librado por el momento de vivir entre rejas. Aunque no ha sido sentenciado, la velocidad con que han ocurrido los hechos la semana pasada en las instancias judiciales ha cambiado bruscamente la situación del político cochabambino, que hasta hace unos meses se perfilaba de forma interesante como una de las nuevas figuras de la oposición con apoyo nacional.

El alejamiento de seis países de la Unasur ha puesto en apuros al Gobierno boliviano, que tiene a su cargo la presidencia pro tempore. Además de ser un golpe a la imagen de nuestra diplomacia, que tiene evidentes problemas de gestión del organismo internacional, el distanciamiento en bloque de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú es una clara señal de su debilitamiento, que se interpreta al mismo tiempo como una pérdida de peso de los gobiernos de izquierda que fueron sus principales auspiciadores, sobre todo en tiempos de auge del chavismo y del kirchnerismo.

Soria deja la selección y se da casi por hecho la designación del venezolano César Farías como el nuevo DT, quien también tiene un antecedente de violencia en las canchas. El entrenador del Tigre se ofreció para dirigir la Verde gratis hasta diciembre, considerando la urgencia de partidos amistosos programados y que no hay dinero en la FBF. No se sabe si dejaría The Strongest. Si no lo hace, habría una insólita dualidad de funciones, en un momento en que los hinchas demandamos que se ponga fin a las improvisaciones, sin interinatos extraños.