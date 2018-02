... Cara a cara

Las próximas movilizaciones y demandas ciudadanas tendrán que ser para que la urbe cruceña quede completamente libre del yugo al que, desde hace décadas, la tienen sometida poderosas organizaciones como las de los gremiales y transportistas. Los primeros se han apoderado de los principales mercados públicos y resisten tozudamente las propuestas de traslado de esos centros de abastecimiento sucios, insalubres y desordenados a otros recién construidos y que ofrecen mejores condiciones de funcionamiento. Los segundos son los ‘dueños’ de calles y avenidas convertidas en atolladeros infernales por un servicio, en extremo deficiente, a los usuarios del transporte público. Santa Cruz de la Sierra no es tierra de nadie; es de gente que la quiere y la respeta. Que anhela verla limpia y ordenada. El abuso y el irrespeto contra la ciudad ya están de buen tamaño. ¿O es mucho pedir?

Ciudad del Cabo es la ciudad más grande de Sudáfrica y principal centro turístico de ese país. El 12 de abril podría convertirse en la primera gran urbe desarrollada en quedarse sin agua en pleno siglo XXI, si sus habitantes y los turistas que la visitan no reducen drásticamente su consumo para que el nivel de las presas, afectadas por la prolongada falta de lluvias, no interrumpa la distribución del líquido vital. Las autoridades han pedido a los ciudadanos un consumo máximo de 50 litros por día y por persona. Nadie podrá ducharse más de dos veces a la semana. En Bolivia, con el Carnaval a la vista, se ha prohibido el derroche de agua por las consabidas mojazones en todo el país. El cuidado del agua debería ser permanente, no solo por las fiestas del dios Momo.

Trece millones de ecuatorianos deciden hoy, en consulta popular, si mantienen o eliminan la reelección indefinida de su Carta Magna. El expresidente Rafael Correa, aspirante a atornillarse indefinidamente en el poder, recibió el brusco rechazo de algunos sectores por impulsar una campaña contraria al acto. De previsible modo, recibió vía Twitter, la solidaridad del jefe de Estado boliviano “porque la derecha solo usa la violencia y abusa de la democracia de los pueblos del mundo”. ¡Pobre democracia a merced de tantos abusadores en el planeta!