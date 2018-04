Ya está con nosotros el primer integrante de la familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia. Tomando en cuenta que es la Constitución del 2009 la que así lo denomina, el cambio tardó un poco más de lo previsto.

Como saben los numismáticos, los cambios de billetes no son gratuitos. No siempre se deben a políticas económicas sino, fundamentalmente, políticas. Al hablar ahora de un “Estado Plurinacional de Bolivia”, teóricamente distinto a la “República de Bolivia”, no se puede esperar que el cambio sea formal. Lo que se viene, y así se confirmará cada tres meses, de aquí en adelante, es una declaración de principios traducida en la simbología a representarse en los nuevos billetes.

El primer ejemplo es el de 10 Bolivianos. Las imágenes de los héroes que figuran en él son de José Santos Vargas, Apiaguaiki Tumpa y Eustaquio Méndez. En una primera mirada, parecería que la inclusión de tres figuras en vez de una tiende a la inclusión. El tambor Vargas nació en Oruro y combatió en la guerrilla de Ayopaya, ubicada entre los hoy departamentos de La Paz y Cochabamba. Méndez, como si fuera necesario decirlo, es la figura central de Tarija mientras que Apiaguaiki, o Capiaguazú, es un poco conocido líder chiriguano que sublevó a su gente contra los hacendados blancos tan tarde como 1892. Si alguien dice que representa al oriente boliviano, la apreciación es bastante discutible si se toma en cuenta que la insurrección del Tumpa fue, más bien, en el territorio entre el Río Grande de Santa Cruz y el Bermejo; es decir, con más influencia de la región chaqueña. Precisamente para aclarar mis dudas, prefiero esperar algún pronunciamiento por parte de los historiadores cruceños al respecto.

Luego está el detalle paisajístico. En el billete está una imagen de las cavernas de Umajalanta y la Isla del Pescado, la del Salar de Uyuni, ambas en el departamento de Potosí. La iconografía se completa con un colibrí gigante y la Puya Raimondi, fauna y flora de la región occidental del país.

Lo que llama la atención son las exclusiones. En Potosí ya se alzaron voces contra el relegamiento de Cecilio Guzmán de Rojas, que aparece en el billete de 10 Bolivianos de la anterior “familia”, mientras que, por lo descrito, es más que obvio que la amplia región amazónica, que comprende al oriente boliviano, no ha sido tomada en cuenta en este primer billete, así que habrá que esperar que aparezca en el siguiente.

Por lo apuntado, será interesante conocer los justificativos históricos y sociológicos de esta nueva “familia”.