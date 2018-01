Autoridad necesaria

El municipio y la ciudad están pagando un alto precio por el desorden y la política de dejar hacer y dejar pasar que se sostuvo hace décadas y durante varias gestiones municipales. Ejecutar la decisión de trasladar los mercados más importantes de la ciudad se está poniendo cuesta arriba, lo que no significa que sea una misión imposible, sobre todo, si hay voluntad de concretarla y de ejercer autoridad.

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra convocó a los gremialistas para dar una explicación sobre el traslado del mercado La Ramada. Lo que se encontraron las autoridades fue la resistencia de los comerciantes, traducida en gritos, en demandas y finalmente en el lanzamiento de botellas. La respuesta del alcalde fue el insulto. Ambas conductas son reprochables desde todo punto de vista.

No obstante, el incidente no debe hacer perder de vista el objetivo mayor, que es el traslado de los comerciantes ambulantes de La Ramada y de Los Pozos, lo que significa ordenar la ciudad, que está tomada en varias calles adyacentes a esos centros de abasto por venteros que se apropian del espacio público y que no están dispuestos a renunciar a este para vivir de una manera más civilizada.

Transitar por las arterias de Los Pozos y La Ramada es verdaderamente una odisea, debido a la cantidad de puestos que se ubican en el espacio destinado a los peatones, por la suciedad que dejan y también por la inseguridad propia de un lugar saturado. Los vendedores ambulantes de La Ramada son cerca de 8.000 y en el Abasto son alrededor de 2.000, según los conteos municipales, que ya fueron cuestionados por la dirigencia de los vendedores.

Además, en medio del debate, surgen denuncias referidas al pago de comisiones a dirigentes por ocupar determinados espacios. Es decir, se está hablando de millonarios intereses económicos de parte de gente que lucra con la necesidad de los comerciantes. Sin embargo, nada de esto es reciente y no sería posible si es que –históricamente- no hubiera habido autoridades que lo permitieron y hasta lo alentaron, cubiertas por mantos de corrupción e impunidad.

La misión de trasladar los mercados no será sencilla y demanda autoridad, que significa ejercer el mando de la ciudad. Santa Cruz votó mayoritariamente por Percy Fernández y espera de él que sea capaz de poner orden, de frenar los intereses de grupos que perjudican a toda la población. Si bien es deseable que la acción esté enmarcada en el consenso, también es preciso que el edil ejecute lo planificado porque se entiende que es lo mejor para la ciudad más grande y más poblada del país.

Además, se requiere que la ciudadanía aprenda a vivir de manera civilizada y deje de comprar en cualquier lugar porque es más cómodo. Si se pide que los comerciantes se ordenen, es preciso que los habitantes de Santa Cruz de la Sierra también aprendamos a respetar las normas y que contribuyamos al bienestar de todos.