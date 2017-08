Anticipar el futuro, imaginar el mañana

El jueves 20 de julio, en el marco del foro nacional Jóvenes sin censura, organizado por la Organización de Naciones Unidas-Bolivia y la Universidad Franz Tamayo, con el apoyo de la UPSA, dirigí junto a Lydia Garrido, antropóloga y presidente del Nodo Uruguay Millennium Project, la mesa que tenía por objeto debatir los cambios en la cultura y en nuestros valores, que serán necesarios para anticipar el futuro e imaginar el mañana.

En total hubo 15 mesas, la nuestra fue una de ellas en la que participaron cerca de 20 jóvenes bolivianos venidos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Lydia, que es una experta en dinámicas, les propuso imaginar cómo sería el mundo el año 2050, cuando todos ellos estén bordeando los cincuenta años y en ejercicio pleno de sus capacidades físicas y mentales. Se armaron cuatro grupos de trabajo y las conclusiones fueron diversas y enriquecedoras, dignas de ser tomadas en cuenta.

Algunos jóvenes anticipan una catástrofe tecnológica que pondrá a la naturaleza y al planeta en peligro, si no tomamos las precauciones debidas. Uno de ellos señaló que “el futuro no viene hacia nosotros, sino que está en nosotros y por eso mismo somos responsables del mañana”, “De lo que se trata, dijo otro, es de usar la tecnología con ética”. Una jovencita advirtió que muchos de los problemas actuales se van a agudizar en el futuro, como por ejemplo la escasez de agua potable y de alimentos.

Las jovencitas insistieron en que la igualdad de género y la discriminación seguirán siendo luchas permanentes que no habrá que descuidar. El tema de la energía también está en la agenda de nuestros jóvenes, señalan que el manejo de las energías debe ser patrimonio de todos los seres humanos y que su conocimiento debe dejar de ser exclusividad de los expertos. También vieron con mucha preocupación que se está descuidando la comprensión de la historia, tanto nacional como universal, “si no sabemos de dónde venimos nos sabremos hacia dónde vamos”, sentenciaron.

Algo que me llamó la atención fue que muchos de ellos coincidieron en la necesidad de no descuidar la amabilidad entre los seres humanos, “nuestras relaciones tienen que ser más amables, más cordiales”, precisaron. También percibieron un planeta preocupado por la preservación de la naturaleza y muchas ciudades verdes, con parques y ciclovías. Por último, pero no por eso menos importante, vislumbraron la posibilidad de un gobierno mundial.