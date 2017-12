Año de récords

El Gobierno de Evo Morales tendría que subir al podio y recibir la medalla de oro por algunas plusmarcas, como se llaman en español los récords.

• El mayor nivel de la deuda externa fue logrado este año por el presidente Morales y su equipo de expertos. Nunca antes, desde 1825 hasta ahora, la deuda externa había sido de $us 9.108 millones. Ni siquiera Hugo Banzer, el anterior dictador-endeudador había llegado a tanto. No llegó ni a la mitad de ese monto. Pero si esperamos un poco, este récord será superado por el propio Gobierno del MAS: en 2018 piensa incrementar la deuda externa en $us 2.500 millones ya contratados. Por ahora, la deuda externa significa que cada ciudadano boliviano le debe al mundo más de 800 dólares, incluso los recién nacidos.

• En este año, el Gobierno de Morales logró el más alto nivel de déficit fiscal, del 8,3% del PIB, como no había ocurrido jamás. Gonzalo Sánchez de Lozada llegó al 6% y no sabía cómo explicar al país. Era el tiempo en que había país.

• El podio deberá ser elevado en un escalón más, para el récord del déficit de la balanza comercial, que este año llegó a los $us 1.500 millones. Jamás visto. Las importaciones de alimentos crecieron cinco veces desde 2006 hasta ahora, igual que los empleados públicos.

• La moneda nacional está sobrevaluada un 43%, según dijo Augusto de la Torre, ex economista jefe del Banco Mundial para América Latina. En este momento, dice este análisis, el dólar debería estar en Bs 10,15.

• Nunca como ahora la economía nacional había estado tan dolarizada. Como dijo Pedro Vacaflor en radio Fides, la política monetaria de Bolivia es fijada en Washington. Si el dólar se mueve para abajo o para arriba, la moneda boliviana hace lo mismo, en los mismos porcentajes. Solo faltaría que se usaran los billetes de dólar, como en Ecuador, pero eso no se hace para mantener el cuento de que la economía está bolivianizada. Si un país vecino devalúa su moneda frente al dólar, la devalúa también frente a la moneda boliviana. Ahora, las importaciones son un 30% más baratas que en 2006, según Rolando Morales.

• Otro récord: en los últimos ocho años el Gobierno central confiscó Bs 18.832 millones a las gobernaciones. Para pagar a los supernumerarios de la administración pública.

Hay que abrir un champán por estos récords.