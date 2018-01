Abrogación del Código del Sistema Penal

El derecho penal tiene la finalidad de proteger bienes jurídicos, valores importantes o relevantes en la vida de las personas y la sociedad. Así, su finalidad es la defensa de la persona visando el libre y normal desarrollo del individuo y la colectividad. Cuando se suscita un ataque contra estos, surge la imposición de una pena o el ejercicio del Ius Puniendi estatal.

Esta sanción penal no es arbitraria, se rige por el principio de mínima intervención o de Ultima Ratio, toda vez que tal potestad sancionatoria tampoco es ilimitada, sino que se ha de circunscribir a lo indispensable, ya que el derecho penal no castiga todas las conductas lesivas, sino únicamente aquellas que representan mayor peligrosidad; ejemplo, el impago de una deuda no constituye delito y su cobro debe ser en la vía civil, embargándole los bienes del deudor e inclusive rematándoselos. Ya el apoderamiento de los bienes ajenos mediante violencia (robo) sí se lo sanciona con pena corpórea.

La Constitución ordena que en Bolivia rige el Estado de derecho donde el juez (fiscales, policías y todo servidor público) no es un simple aplicador de la ley a través del silogismo de subsunción del hecho a la ley, sino es el protector de principios, valores, derechos fundamentales y garantías constitucionales, constituyéndose en creador de derecho inclusive a costa de no aplicar la ley que contraviene tales derechos y garantías. Es el juez moderno o Juez Hércules de Ronald Dworkin.

Dicho esto y ante innúmeras observaciones al Código del Sistema Penal – Ley 1005, se evidencian delitos de peligro abstracto como figuras en la protección de determinados bienes jurídicos, lo que se conoce como Derecho Penal del Enemigo. Véase que existen sanciones de inhabilitación laboral; sanción penal por el no pago de daños civiles; de adeudos tributarios; flexibilización de los tipos penales de tráfico de sustancias controladas. Extremos que prueban que dicho cuerpo de leyes penales transgrede principios, valores, derechos fundamentales y

garantías constitucionales, constituyéndose en una legislación abusiva y desnaturalizante del Derecho Penal.



Por ello, el Código del Sistema Penal se constituirá en una herramienta de victimización, persecución o venganza, como fue el caso del Derecho

Penal nazi. Por lo que se debe encontrar un equilibrio palpable únicamente en la realidad de la sociedad y la observancia de los Principios del Estado Constitucional de Derecho, evitando la sobrecriminalización de conductas que tanto daño hace al mundo litigante y prueba de esto es que antes siquiera en entrar en vigor del citado código, cuatro de sus artículos ya están en trámite de derogación.

Empero, y de persistir el socialmente rechazado Código del Sistema Penal, debido a su flagrante transgresión a la Constitución Política del Estado, cabe a los nuevos magistrados del Órgano Judicial y en especial a los tribunos del Tribunal Constitucional, constituyéndose en verdaderos “Jueces Hércules”, evacuar sentencias que se apartaran de los tipos penales violadores de la Carta Magna y expulsarlos del Código. Por lo tanto, y para evitar graves trastornos al mundo litigante, es imperiosa la inmediata abrogación del Código del Sistema Penal.