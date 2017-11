Cecilia Dorado

...Cara a cara

Estamos a solo un día de iniciarse la campaña de vacunación gratuita contra la rabia canina. El desafío está hecho. Más de 382.000 mascotas deberán ser inmunizadas en Santa Cruz contra este mal que ya se ha cobrado la vida de tres personas en la capital cruceña. Frente a la necesidad de preservar la vida humana, no hay excusas. Un ejército de 7.000 personas vacunarán a los canes en escuelas, plazas y otros puntos fijos, y algunos recorrerán casa por casa, especialmente en las zonas más afectadas por el mal. Tener una mascota es una responsabilidad y, como tal, hay que asumirla. No dejemos este deber en manos de otros.



Un primer paso fue el traslado de los camiones al nuevo mercado modelo mayorista. Mientras esta tarea se va consolidando, el segundo paso, el retiro de los gremiales de las vías públicas del Abasto de la av. Piraí, quedó congelado hasta un nuevo censo. Muchos intereses están de por medio, al punto que entre los propios comerciantes acaban agrediéndose. A esto se suma otro grupo numeroso que alienta la informalidad, los vendedores asentados en la rotonda del Plan Tres Mil. Retirar a los comerciantes de las calles parece ser una tarea de nunca acabar, mientras no haya una conciencia ciudadana más que la fuerza policial.



Justo cuando está a punto de acabar su gestión, Brennan suena más que nunca. Y son las críticas del propio Gobierno las que se encargaron de poner en primeras planas al diplomático estadounidense. La embajada de EEUU explicó que Peter Brennan está haciendo visitas de cortesía para despedirse y el oficialismo insiste en que hay una especie de complot con la oposición. ¡Quién entiende!