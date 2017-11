... cara a cara

La venta de la nueva gasolina Ron 91 despertó mucha susceptibilidad en la ciudadanía y es necesario que el Gobierno dé certezas para demostrar que no se trata de un gasolinazo camuflado, como dice el opositor Samuel Doria Medina. El anuncio intempestivo, dos días antes de que salga al mercado, no permitió que los usuarios de carburantes sepan – con datos técnicos y objetivos- por qué será una mejor opción y por qué valdrá la pena pagar más por el producto. Será importante que YPFB sea transparente en la materia, a fin de que los temores se conviertan en confianza.

Otro inocente fue acusado, torturado y detenido. A Edmundo Vélez lo sindicaron de matar a Félix Cortez Escóbar y varios días después se supo que no era el autor del hecho. Entretanto, él cuenta que lo golpearon, le envolvieron la cabeza en una bolsa y lo obligaron a confesar un crimen que no cometió. El fiscal del caso pidió disculpas y dijo que no se le causó un daño significativo. Ya todos sabemos que la justicia está en malas condiciones y estos hechos son la constatación no solo de la mala actuación sino también de la frialdad con que se asumen los errores.

El 15 de noviembre es el Día Mundial sin Alcohol, instituido por la OMS. Importante remarcar esta fecha si se toma en cuenta que seis de cada 10 universitarios beben, que hay unos 300.000 consumidores habituales en Santa Cruz (según la Gobernación) y que la edad de inicio es a los ocho años (según la Defensoría de la Niñez en EL DEBER Radio). Las cifras alarmantes muestran la imperiosa necesidad de cambiar de hábitos. Es cuestión de voluntad en los adultos y de mayor conciencia en la formación de los niños, quienes aprenden con el ejemplo más que con el discurso.