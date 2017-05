Róger Cuellar Castro



cara a cara

_La inseguridad en las escuelas. No es que todo lo pasado sea mejor, pero vale observar que algunas cosas cambian para mal. Recuerdo, en los años 70, que los padres llevaban a sus hijos al colegio y lo encomendaban a los profesores para que los disciplinen si era necesario. Había absoluta confianza en ellos. Pero eso ya es historia, en la actualidad los centros educativos son noticias por hechos de violencia y abusos. En varios han sorprendidos a escolares introduciendo droga y el bullying acaba de llevarse la vida de un estudiante en La Paz. Es tan grave la degeneración de la seguridad escolar que hace pocos días enviaron a la cárcel a un director que fue sorprendido en un motel con una estudiante de 14 años. Urge la necesidad de que las autoridades nacionales, departamentales y locales busquen generar garantías para que las escuelas cuiden y formen a los futuros ciudadanos. No alcanza con tener mejor infraestructura y crear cada año nuevos ítems. La educación es todo para un país, hay que cerrarle el paso a la violencia.



_Certificados médicos en la web. El Gobierno decretó la gratuidad de los certificados médicos en Bolivia. Costaban Bs 30 y eran vendidos por los colegios médicos departamentales. Ahora se podrá bajarlo de la página web del Ministerio de Salud. Los médicos solo deben cobrar por la consulta para llenar el documento. Para el Colegio Médico de Bolivia la medida es un castigo para su sector.



_ La nacionalización se paga. El Gobierno boliviano acordó con la española Albertis el pago de una indemnización por $us 23 millones por la nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) en 2013. Hay satisfacción gubernamental porque lograron reducir en más del 70% el monto exigido por los españoles.