Róger Cuellar Castro



Hace 3 minutos

cara a cara

_Lo de ‘no representa daño económico’ suena a deslindar responsabilidades y justificar un incumplimiento de contrato de parte de la española Corsán Corviam. El primer perjuicio, que cuesta dinero, es el retraso de las obras en la carretera San Buenaventura-Ixiamas y la hidroeléctrica Miguillas. El contrato es por $us 137 millones, de los cuales 47 millones ya se desembolsaron. Las autoridades hacen cuentas y dicen que con la ejecución de la boleta de garantía ($us 34 millones) se asegura el financiamiento para el 75% de los trabajos que faltan. Habrá que darle lugar al beneficio de la duda, aunque queda como obligación evitar este tipo de hechos y dar oportunidades a constructoras nacionales, que reclaman participación en megaproyectos.



_Odebrecht, una caja de Pandora. De cuando en cuando se suman relaciones de pagos corruptos a líderes políticos de la región. Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora brasileña, ha señalado en la justicia que tenían una cuenta de $us 13 millones para financiar gastos de Luiz Inácio Lula da Silva. También precisó que destinaron $us 3 millones para la campaña electoral de Ollanta Humala. Hasta ahora es mínimo lo que se sabe de esta red de corrupción que ha salpicado a Ecuador, Chile y Colombia. La justicia de estos países estará en deuda si no esclarece por completo el escándalo, que puso en riesgo el presente e hipotecó el futuro de millones de ciudadanos.



Trump apretó el temido botón. El mandatario de EEUU autorizó utilizar por primera vez la llamada ‘madre de todas las bombas’ para destruir un complejo de túneles del Estado Islámico

(EI) en Afganistán. Y va por más: "No sé si manda o no un mensaje. Corea del Norte es un problema y nos ocuparemos de él", advirtió.