Tuffí Aré Vázquez



| Hace 35 minutos

... Cara a cara

Sorpresivamente fue traído a Bolivia Jorge Roca Suárez, conocido como ‘Techo e’ Paja’. Está desde ayer en San Pedro, después de haber cumplido en EEUU casi 28 de los 35 años a los que fue condenado por manufactura de cocaína y evasión impositiva. Junto a su tío Roberto Suárez se hicieron famosos en la década de los 80 por el poderío económico que les dio a ambos el narcotráfico. No se conoce después de ellos a otras figuras que hayan acumulado aquí en su momento tanto poder, a tal punto de haber sido considerados unas ‘leyendas’, como lo fueron en su propia escala el colombiano Pablo Escobar o el mexicano ‘Chapo’ Guzmán. Se ganaron tal fama por la ostentación y los comentarios sobre sus actividades. Pasadas casi tres o cuatro décadas, parecen quedar pocos rastros de tanta acumulación y muchas dudas sobre el destino de sus bienes en Bolivia. Desde la cárcel de San Pedro ‘Techo e’ Paja’ tendrá que defenderse de otro proceso por ganancias ilícitas. Esta oportunidad también debería servir para que el ex ‘pez gordo’ pueda decir todo lo que sabe sobre los que lo protegieron o aprovecharon de sus ‘favores’ y que nunca quedaron presos como él.



El fútbol suma bochornos. El país entero ha sido testigo mediante imágenes televisivas de la malcriadez de un futbolista brasileño que agredió al salir de la cancha a su entrenador. El mal ejemplo debe ser combatido con una sanción drástica, sobre todo para sentar un precedente que frene su repetición en los campos deportivos de Bolivia.



El último pronóstico del FMI sobre la economía boliviana no prevé cambios bruscos este y el próximo año. La inflación seguirá menor a un dígito y el crecimiento del PIB tenderá a mantenerse desacelerado en 2018 y 2019. Se crecerá, pero no como lo espera el Gobierno.