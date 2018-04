Róger Cuellar Castro



| Hace 10 minutos

... Cara a cara

Evo y los recursos naturales. A pocos días de haber promulgado leyes de exploración y explotación petrolera, incluso una que afecta a la reserva natural de Tariquía en Tarija, Evo Morales acaba de plantear, en la Cumbre de las Américas, la necesidad de vivir sin depredar la naturaleza y destacó el potencial continental para producir alimentos sanos y energías limpias para todo el mundo. Remarcó en la cita que América debe ser un ejemplo para hacer que las relaciones económicas y comerciales sean complementarias y recíprocas con la vida, con la madre tierra, con la comunidad y con la familia, base de nuestra sociedad, ante la decadencia de un modelo neoliberal. Mientras en Bolivia, pobladores de Tariquía anuncian que llevarán su reclamo a organismos internacionales, con el fin de hacer respetar su postura de la no exploración petrolífera en la reserva. Lo mínimo que se espera de los políticos gobernantes de turno es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.



La sospecha permanente en la FBF. Una vez más la elección de un nuevo presidente (César Salinas, de The Strongest) en la Federación Boliviana de Fútbol ha desatado el escándalo entre los dirigentes. El cruce de acusaciones de prebendalismo, traición, pedido de explicación sobre entradas al Mundial de Rusia, etc. es una clara muestra de que será muy difícil, por no decir imposible, que haya un golpe de timón en el fútbol boliviano mientras se impongan los intereses personales.



El ‘vice’ quiere a Rodrigo Paz. Álvaro García Linera invitó a sumarse al MAS al alcalde tarijeño, Rodrigo Paz, que por ahora está sin partido. El hijo de Jaime Paz agradeció la oferta.