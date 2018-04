... Cara a cara

Los dedos de Trump en su cuenta de Twitter nos tienen en ascuas. El presidente de EEUU, que decidió no estar en la Cumbre de las Américas de Lima por la crisis en Siria, ha anunciado por internet que intervendrá “con misiles bonitos, nuevos e inteligentes”. Ante tan peligrosa frivolidad, ironía y ligereza, que causa pánico, el secretario de Defensa tuvo que decir que una de sus preocupaciones es evitar la decisión anunciada por Trump. Esperemos que realmente se imponga la racionalidad y la calma, en lugar de las torpezas que pueden provocar una escalada de violencia fuera de control.

Ni Maduro, ni Trump. La Cumbre de las Américas, que comienza hoy en Perú, no tendrá a los dos mandatarios probablemente más polémicos y resistidos del continente. Son distintos los motivos de las ausencias. Al venezolano le retiraron la invitación por adelantar las elecciones en su país, mientras que el estadounidense decidió no estar por la crisis en Siria. En su lugar llega a Lima el vicepresidente de EEUU, pero no será lo mismo que haber visto a Trump interactuar con los mandatarios de la región en su primera visita a Sudamérica. La cumbre se hace ahora en un país con profundos problemas políticos y seguro que el estado de la democracia y los problemas de corrupción dominarán la agenda. Evo

Morales también participa y será importante ver cómo se ubica en la temática y en este complejo momento.



Tarija festeja su aniversario departamental este fin de semana. La bella tierra del gas y del vino afronta un momento crítico por la caída de los ingresos de hidrocarburos. Algunos políticos no aprovecharon el boom gasífero en el mejor momento de los precios. No obstante, Tarija será siempre una región prometedora por la calidad de su gente y por sus riquezas naturales.