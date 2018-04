... Cara a cara

Cecilia Dorado Nava

La lucha por ítems en el magisterio parece no tener ningún eco entre las autoridades del Gobierno, a pesar del clamor de cientos de padres de familia que se ven obligados a financiar con sus propios recursos la educación de sus hijos. Solo en el Plan Tres Mil de Santa Cruz se estima que faltan poco más de 500 ítems para docentes. De hecho, el pliego petitorio del sector es complejo, pero se complica más aún con la actitud de las autoridades, que hasta ahora no han mostrado ni la intención de sentarse a dialogar. ¿Qué prioridad tiene la educación para el Estado? En contraparte, el magisterio –si bien ha hecho cursos de capacitación a nivel licenciatura– no ha mostrado un verdadero cambio que se traduzca en una mejora de la educación en el país.



El manejo de los datos personales por parte de una oficina del Gobierno despierta susceptibilidades. El anuncio de que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), una agencia del Gobierno, podrá acceder a los datos del Servicio de Registro Cívico (Sereci) y del Servicio General de Identificación Personal (Segip) ha provocado dudas sobre el destino que podría tener esta información clasificada. Si bien es importante que exista un sistema de datos cruzados en el país, como parte de la modernización, habrá que dejar bien claro cómo se manejará todo esto. Bien sabemos que la información es poder.



Se acaba de confirmar la quinta muerte por influenza y, para colmo de males, las vacunas recién llegarán en mayo, época previa al invierno. Por ahora, la prevención y el cuidado personal serán los mejores antídotos del mal.