... Cara a cara

Represión en Chaparina no se olvida. La represión a los indígenas en Chaparina en 2011 parece que perseguirá por buen tiempo al exministro de Gobierno Sacha Llorenti. Hay reclamos no solo por la acción policial, sino también por la violación de derechos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. El ahora coagente de Bolivia en La Haya fue a la Central Obrera Departamental (en Santa Cruz) a exponer los argumentos legales de la demanda marítima, pero se encontró con los dirigentes indígenas del Tipnis, que le recordaron que la represión en Chaparina no se ha olvidado y que, tarde o temprano, será juzgado como Carlos Sánchez Berzaín. "No nos interesa" el uso político del tema, porque existen otros asuntos que ocupan "su cabeza y su corazón", respondió Llorenti.

Empresarios vs trabajadores. El incremento salarial ha desatado duros encontrones entre los privados y los dirigentes sindicales. La Central Obrera Boliviana (COB) pidió hace poco un aumento salarial del 15% al salario mínimo y del 10% al haber mensual. Para los dirigentes empresariales, ese planteamiento les preocupa, porque está alejado de las posibilidades reales del país y del aparato productivo; es un despropósito y una falta de coherencia que va a afectar gravemente a los trabajadores más vulnerables. El debate sobre el tema recién empieza. En los últimos años el que ha dado el porcentaje final ha sido Evo Morales.



Inseguridad irrespetuosa. Michael Rosbash, último premio nobel de medicina, fue asaltado a punta de pistola en Buenos Aires. Como en cualquier parte del mundo, los delincuentes no hacen excepción con sus víctimas.