... Cara a cara

Chile abre el paraguas. El flamante presidente chileno, Sebastián Piñera, ha vuelto a reiterar que su país “no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial, ni soberanía”, y recordó que existe firmado un tratado con Bolivia de 1904 que deja meridianamente claro los límites entre los dos países. Incluso criticó al senador y exaspirante a La Moneda, Alejandro Guillier, que hace poco planteó la posibilidad de un canje territorial por salida soberana al Pacífico con Bolivia. Para él este planteamiento quebró la unidad chilena respecto al tema marítimo.

En pocos días se iniciarán los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Hay gran expectativa porque serán determinantes para que los jueces emitan un fallo. A las autoridades bolivianas que viajan a La Haya se las percibe confiadas en que tenemos los mejores argumentos para un dictamen a favor, mientras que las chilenas se han anticipado en decir que cualquiera sea la decisión judicial, nada cambiará. No creo que sea como dicen los chilenos, si Bolivia consigue una resolución de la CIJ de que Chile tiene obligación de negociar, la presión aumentará y quieran o no tendrán que resolverlo con sus pares bolivianos.



Magistrado apoya la muerte. Edwin Aguayo, integrante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificó de satisfactorio el operativo en Palmasola en el que hubo siete reos muertos y 26 personas heridas, entre internos y policías. Cree que los policías respondieron a una organizada intervención en procura de que los reclusos entregaran “todo lo que hemos visto en medios de comunicación". Un juez no está para hacer valoraciones, sino para aplicar y hacer respetar derechos.