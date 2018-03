... Cara a cara

Salió el ranking anual de los multimillonarios del mundo de la revista Forbes, con interesantes datos que reflejan las diferencias de las economías del planeta y la capacidad de los empresarios para hacer crecer o mantener sus ganancias. Como era previsible, la supremacía la tienen los de EEUU y China. Como también era previsible, no hay ninguna de nuestras personas ricas de Bolivia en la lista, ya que sus fortunas no alcanzan aún los 1.000 millones de dólares, que es lo mínimo para estar entre los top. En el caso de Latinoamérica, Brasil encabeza la lista con 42 multimillonarios, seguido de México con 16, Chile con 11, Argentina con 9, Perú con 6 y Colombia con 3. Pese a la crisis venezolana, hay dos empresarios de esa nación en el ranking. En cambio, Ecuador, Paraguay y Uruguay no tienen a nadie.

Para tener una idea de las diferencias en las economías, la suma del patrimonio de los 11 multimillonarios chilenos supera todo el Producto Interno Bruto de Bolivia. La fortuna de los nueve más ricos de Argentina es mayor que el volumen de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia.

El primer multimillonario del mundo pertenece al sector de la tecnología y es el estadounidense Jeff Bezos, que con 112.000 millones de dólares casi cuadriplica el PIB boliviano. Entre los cinco más adinerados del planeta, tres son del negocio de las tecnologías, lo que muestra por dónde va ahora prioritariamente el dinero del planeta.