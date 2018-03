... Cara a cara

España está dispuesta a ayudar para que los bolivianos no necesitemos visa de ingreso a varios países de Europa (grupo Schengen). El anuncio lo hizo a EL DEBER el embajador Enrique Ojeda Vila y ha sido ayer la noticia más leída en la web, lo que evidencia el notable interés en el tema.

A tiempo de referir que hay 200.000 bolivianos que radican en España, el diplomático explicó que se necesita inicialmente que el pasaporte sea de lectura electrónica y, después, la solicitud oficial a la Unión Europea para que se levante la exigencia de la visa, como ocurrió con Perú y Colombia. Ojeda aseguró que la Cancillería de Bolivia ya ha avanzado y que su Gobierno colaborará. Sería un gran paso hacia la integración que se libere el ingreso a la mayoría de naciones europeas y viceversa. No depende solo del apoyo español, pero la predisposición de Ojeda a ayudar es un buen gesto que requiere de la gestión propia de las autoridades bolivianas, ojalá que en forma veloz.



Gonzalo Sánchez de Lozada reapareció ayer en Miami para responder al juicio civil que le siguen algunas víctimas de “octubre negro”. Se vio en imágenes al expresidente con el físico algo más desgastado, por el paso del tiempo, que cuando se fue a Washington hace 14 años. No corre riesgo ahora de que lo extraditen, pero sí puede recibir una pena que lo obligue a reparar daños a sus demandantes que son ayudados por abogados de EEUU. Lo que no pudo resolver hasta ahora la justicia boliviana podría hacerlo la estadounidense, se supone que más independiente que la nuestra.