Róger Cuellar Castro



| Hace 1 hora

... Cara a cara

Sacar a Evo... Esa es la consigna que algunos de los colaboradores del presidente Evo Morales esgrimen para alentar a las bases masistas a contrarrestar las protestas de diferentes sectores y de ciudadanos en el país exigiendo que se abrogue el nuevo Código Penal y se respete el No del 21-F. El más incitador hasta ahora es el vicepresidente Álvaro García Linera. Hace unos días, en un evento de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa en El Alto, dijo que racistas y colonialistas buscan sacar a Morales de Palacio Quemado y de esa manera acabar con las organizaciones sociales. Para respaldar sus arengas mostró algunas publicaciones contra el mandatario en redes sociales. “Quieren que otra vez regresen los gringos, los vendepatrias. Se avergüenzan de la pollera, del poncho, del color de la piel y quieren sacar al presidente”, remarcó en un coliseo. Por lo visto no es que quieran sacar a Morales, sino algunos, como el ‘vice’, se resisten a que se vaya en 2020, ya que en el referéndum de febrero de 2016, la mayoría dijo No a la reelección.



Un comandante de los llanos. Alfonso Siles acaba de asumir como nuevo jefe de la Policía cruceña. Pidió deshacerse de los malos policías y que, para ello, escogerá a los mejores para que acompañen su gestión, que apunta a mejorar la relación de los efectivos con los vecinos. Da optimismo ver al frente de esa institución a una persona que tiene la ventaja de conocer la idiosincrasia de los cruceños por haber nacido y crecido en Santa Cruz.



Un año de Trump. El presidente de EEUU, Donald Trump, completa su primer año en la Casa Blanca con apenas un 39% de aprobación a su trabajo. Eso sí, tiene el 78% de apoyo de los republicanos. Su fuerte es la economía.