Mónica Salvatierra Soruco

... Cara a cara

¿La presión hace milagros? Esa parece ser la lógica de lo vivido ayer en Santa Cruz. Ante la proximidad de un paro cívico (el primero después de casi una década), el presidente se reunió con los empresarios y les entregó los decretos que permiten la liberación de exportaciones y la atención a otras demandas que tenían una data de años. Asimismo, solicitó una audiencia con el alcalde, quien le presentó el millonario plan de drenaje municipal. De pronto, el mandatario se volcó a esta capital para dialogar con actores estratégicos que pueden ser claves para el éxito o el fracaso de la medida de presión convocada por el comité cívico, a la que se sumaron varios sectores que anuncian su acatamiento, como los industriales, transportistas, fraternidades, etc.



Es tiempo del sentido común. Las redes sociales están llenas de todo tipo de mensajes, entre los que también hay noticias falsas y exageraciones de la realidad. Asimismo, es evidente en algunos medios tradicionales que la crónica roja, que antes reinaba en sus espacios informativos, ha sido sustituida por noticias con una línea política clara. Por eso, el ciudadano de a pie tiene que informarse y sacar sus propias conclusiones. Solo así podrá tener la cabeza fría y no ser objeto de manipulación.



El Dakar llega a Bolivia en esta jornada y recorrerá el país hasta el lunes, cuando los pilotos partirán hacia Salta. Las etapas son difíciles y demandan alta resistencia. Serán días intensos, no solo por el público que quiere ver a los campeones del mundo y a los representantes bolivianos, sino también por la gente que quiere internacionalizar la protesta contra el Código del Sistema Penal mostrando pancartas en el trayecto.