Mónica Salvatierra

| Hace 2 horas

... Cara a cara

Hay que prepararse para vivir una semana de mucha tensión nacional. El ambiente está politizado, hay anuncio de bloqueo de carreteras y seguirá el paro de los médicos, mientras otros sectores como los periodistas y los gremialistas dan a conocer su disconformidad con otros artículos del Código del Sistema Penal. A ello se suma el anuncio de paro cívico en dos departamentos. El Gobierno instruyó a la Policía que impida el cierre de rutas. La norma de la polémica se está socializando y surgen nuevas observaciones a sus artículos. La movilización que inicialmente fue del sector de los médicos, está sumando actores. Nadie quiere violencia en el país, por lo que es oportuno pedir que prevalezca la objetividad y el bien común, que permitan tender puentes para buscar soluciones.



Lo que queda claro es el fracaso de los partidos para leer a la sociedad civil. Hay reclamos a la oposición porque no dio a conocer los detalles del Código Penal cuando este estaba siendo tratado por la Asamblea Legislativa y los argumentos de sus miembros no alcanzan para justificarlo. Por su lado, el presidente afirma que el conflicto creciente es una conspiración en su contra para evitar que siga gobernando, con lo que reduce la crisis a su persona y no escucha los argumentos que se le presentan.



Y, pese a tanta tensión, hay buenas noticias que dan esperanzas. Comenzaron los talleres de los Clubes de Ciencia de Bolivia, con la participación de 400 estudiantes y 300 profesionales que están dando rienda suelta a su saber y a sus aspiraciones y que representan la esperanza de que Bolivia genere conocimiento para mejorar la calidad de vida en el país y para compartirlo con el mundo.