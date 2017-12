Róger Cuéllar Castro

| Hace 13 horas

... Cara a cara

La repostulación ‘congelada’. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, ratificó el jueves ante el Senado, a pedido de asambleístas opositores, que el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 tiene carácter vinculante, y dejó en suspenso la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones de 2019, cuando se active su competencia frente a una convocatoria para que sobre esa base se analicen las causales para habilitar o inhabilitar. Sobre posibles contradicciones con el fallo del Tribunal Constitucional, remarcó que hay elementos que se han planteado y las preguntas referidas al tema deben ser trasladadas a esa instancia del Órgano Judicial. Hasta ahora ha sido muy difícil decirle No a los deseos políticos del mandatario, al menos el TSE deja en suspenso lo que para Morales ya no está en debate, su candidatura en 2019.



Luz verde a las exportaciones. Los empresarios festejaron que el Gobierno diera luz verde a las exportaciones de soya y sus derivados, el azúcar y otros tres productos más. Lo que no se dijo es que en los años que impusieron cupos, el país dejó de percibir mucho dinero, ya que hasta hace poco pagaban el doble por la soya en los mercados externos. Pese a todo, la decisión de eliminar los cupos de exportación ayudará a relanzar la economía boliviana desacelerada. Los privados son optimistas y creen que el país crecerá más del 5% en 2018.



Fútbol de ascenso. Destroyers visita hoy a Petrolero por el partido de ida del indirecto. La revancha será el miércoles en el Tahuichi. Los cuchuquis buscarán ser el sexto equipo cruceño en la Liga.