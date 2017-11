Cecilia Dorado Nava

| Hace 3 horas

... Cara a cara

Un mal precedente para la administración de la justicia en Bolivia. Eso es lo que deja el fallo de la Corte Suprema de Justicia uruguaya que negó la extradición de Alejandro Melgar Pereira, uno de los procesados en el juicio por supuesto terrorismo, al considerar que no se respetó la jurisdicción del caso, toda vez que bajo el paraguas de un decreto del Ejecutivo se ventiló el proceso en un tribunal de La Paz y no de Santa Cruz, donde sucedió el hecho. Si bien los elementos en los que se basa esta decisión judicial no afectan el caso que se de-sarrolla en el país, bien puede convertirse en un espaldarazo para cualquier demanda que los procesados presenten o hubiesen presentado ante algún organismo internacional de justicia, como es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Esa es la lección que nos deja cuando, en la práctica, la independencia de poderes no es tal.



El cambio en el Abasto no solo será una mudanza de lugar sino y, sobre todo, demandará un cambio en la ‘cultura’ gremial y ciudadana. Y esa es gran parte de la fatiga. El nuevo mercado Mayorista Abasto Sur pretende ser un centro de consumo más ordenado, donde no exista la venta al ‘raleo’ o al por menor, que muchas veces termina dando lugar a los informales que cargan sus bultos de un lado a otro hasta con el aval de dirigentes. Es una nueva visión que, seguramente tomará tiempo en ser asimilada, pero que puede contribuir al ordenamiento de mercados.



El último mes de clases. Muchos ya alistan los actos de cierre de gestión. Bien que la Dirección Departamental de Educación (DDE) recuerde las prohibiciones para evitar cobros excesivos a los padres de familia.