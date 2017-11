Tuffí Aré Vázquez



Cara a cara

Un doloroso calvario sufren los jugadores de la primera del club Petrolero por la dramática carencia de recursos económicos. Se los ha visto últimamente obligados a descansar en los pisos de camarines o en las afueras de estadios, porque no les alcanza el dinero para alojamientos, según testimonios. Lo poco que les dan para alimentarse en los viajes les queda muy corto y están con los sueldos atrasados, en una demostración de que tocaron fondo. En esas condiciones, es impensable creer que actúan en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, ya que tal vez solo los equipos de barrio tienen tantas carencias. Si sus dirigentes no pueden con los gastos, la propia Liga tendría que considerar un auxilio. Y si tampoco ella puede, es tiempo que la institucionalidad chaqueña reaccione para evitar tanto bochorno y sacrificio de los deportistas.



Comerciantes del Abasto pidieron postergar hasta enero su traslado a un nuevo mercado, previsto para este mes. El Gobierno Municipal rechaza la solicitud, como corresponde hacerlo. Siempre habrá excusas para no salir de la zona de confort, lo que prolonga el caos. Si se acepta la demanda de esperar hasta enero, es probable que cuando llegue el día la exigencia sea irse después de carnaval. Entonces, mejor es ahora que nunca.



El presidente responsabilizó al agregado de negocios de EEUU de armar una campaña que asocia a personeros del Gobierno a la corrupción y al narcotráfico. Incluso advirtió con una posible expulsión del diplomático. Mejor sería, en todo caso, tomar decisiones contundentes contra ambos males más que quejarse de lo mismo casi siempre.